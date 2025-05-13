iPhone 17 Serisinin Kılıfları Ortaya Çıktı! Kamera Tasarımı Şaşırttı

Uzun süredir merakla beklenen iPhone 17 serisi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşması beklenen telefonların kılıfları ortaya çıktı.

iPhone 17 Serisinin Kılıfları Nasıl Görünecek?

Majin Bu tarafından sosyal medya üzerinden iPhone 17 serisinin kılıfları paylaşıldı. Bu görüntüler, yeni iPhone'ların kamera tasarımlarının nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

İlk görsel iPhone 17, ikinci görsel iPhone 17 Air, üçüncü görsel iPhone 17 Pro, dördüncü görsel ise iPhone 17 Pro Max'e ait. Görüntülerde iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in kameraların büyük boyutlu olması dikkat çekiyor.

iPhone 17 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Analist Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone'ların tanıtım tarihlerine yönelik bir iddia ortaya atmıştı. Kuo'ya göre iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air (iPhone 17 Slim olarak da biliniyor) ve iPhone 17 modellerinin 2025 yılının ikinci yarısında tanıtılacak.

iPhone 17e ise 2026 yılının ilk yarısında duyurulacak. iPhone 16 serisinin 2024 yılının eylül ayında, iPhone 16e modelinin ise 2025 yılının şubat ayında tanıtıldığını belirtelim. Görünüşe göre Apple bu stratejiyi yeni "e" modelinde de uygulayacak.