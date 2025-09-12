Asgari Ücretle iPhone Almak İçin Kaç Gün Çalışmalısınız?
iPhone 17 serisi, yüksek fiyatlarıyla yine gündemde. Peki, asgari ücret kazanan bir çalışan, bu telefonlardan birini satın almak için kaç gün çalışmak zorunda?
⚡ Önemli Bilgiler
- Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir kişinin iPhone 17 (256 GB) alabilmesi için 106 gün çalışması gerekiyor.
- Aynı model Almanya’da asgari ücretle çalışan biri için sadece 9-10 günlük gelirle satın alınabiliyor.
- 15 ülke karşılaştırmasında, Türkiye iPhone almanın en zor olduğu ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.
Apple, merakla beklenen iPhone 17 ailesini 9 Eylül'de düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. Şirketin yeni telefonları her ne kadar dünyanın geri kalanında teknik özellikleri ve tasarımı ile gündem olsa da ülkemizde her yıl olduğu gibi en dikkat çeken konu fiyat oldu. Peki asgari ücretle çalışan biri yeni bir iPhone 17 almak için kaç gün çalışmalı?
Asgari Ücretle iPhone Almak İçin Kaç Gün Çalışmalısınız?
iPhone 17, Türkiye'de 77.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Türkiye'de 2025 yılında ödenen net asgari ücret ise 22.104 TL. Ancak biz bu hesaplama için günlük net asgari ücret bedeli olan 736,82 TL'yi baz alacağız. Buna göre 256 GB iPhone 17 almak istiyor ve asgari ücretle çalışıyorsanız başka hiçbir harcama yapmadan 106 gün gün çalışmalısınız.
Serinin diğer modelleri için ise durum şöyle:
|Model
|256 GB
|Kaç Gün Çalışma
|512 GB
|Kaç Gün Çalışma
|1 TB
|Kaç Gün Çalışma
|2 TB
|Kaç Gün Çalışma
|iPhone 17
|77.999 TL
|106 gün
|89.999 TL
|122 gün
|–
|–
|–
|–
|iPhone Air
|97.999 TL
|134 gün
|109.999 TL
|150 gün
|121.999 TL
|166 gün
|–
|–
|iPhone 17 Pro
|107.999 TL
|148 gün
|119.999 TL
|163 gün
|131.999 TL
|179 gün
|–
|–
|iPhone 17 Pro Max
|119.999 TL
|163 gün
|131.999 TL
|179 gün
|143.999 TL
|194 gün
|168.999 TL
|232 gün
Gördüğünüz üzere Türkiye'deki en ucuz iPhone 17'yi almak için bilr 106 gün çalışmanız gerekiyor. Eğer iPhone 17 Pro Max'in 2 TB depolama alanı sunan versiyonunu almak istiyorsanız bu süre 232 güne çıkıyor. Üstelik buna barınma ve gıda gibi giderler de eklendiğinde durum daha da vahim bir tablo alıyor. Peki bu normal mi?
Dünyanın geri kalanında asgari ücretle çalışan insanlar da iPhone alırken bizim kadar zorlanıyor mu? Gelin Almanya üzerinden bir hesaplama yapalım. Almanya'da saatlik asgari ücret yaklaşık 12.82 Euro. Bu da asgari ücretle çalışan birinin aylık ortalam kazancının 2500 Euro olduğu anlamına geliyor. MediaMartk'ın sitesinde iPhone 17'nin başlangıç fiyatı ise 949 Euro.
|Ülke
|Asgari Ücret / Gelir
|Günlük Kazanç (Ortalama)
|iPhone 17 256 GB
|Çalışma Günü
|Türkiye
|22.104,67 TL / ay
|737 TL
|77.999 TL
|106 gün
|Almanya
|12,82 €/saat × 8
|64 €
|949 €
|9.3 gün
Tablodan da görebileceğiniz üzere Türkiye'de ve Almanya'da aynı işi yapan ve asgari ücet alan iki insan arasındaki fark neredeyse 100 gün. Almanya'da aynı telefon sadece 9 günlük kazanç ile alınabiliyor. iPhone 17 Pro Max'in 2 TB'lık versiyonu ise yaklaşık 24 günlük asgari ücretle alınabiliyor. Diğer ülkelere baktığımızda da durum oldukça benzer.
|Ülke
|Asgari Ücret
|iPhone 17 256 GB fiyatı
|Kaç gün?
|Türkiye
|₺736.82/gün (₺22,104.67 net / 30)
|₺77,999
|105.9 gün
|Almanya
|€102.56/gün (12.82 €/s × 8)
|€949
|9.3 gün
|Fransa
|€75.20/gün (≈ 9.40 €/s × 8)
|€969
|12.9 gün
|Birleşik Krallık
|£97.68/gün (12.21 £/s × 8)
|£799
|8.2 gün
|ABD
|$58.00/gün ($7.25/s × 8)
|$799
|13.8 gün
|Avustralya
|A$199.60/gün (A$24.95/s × 8)
|A$1,399
|7.0 gün
|Japonya
|¥8,432/gün (¥1,054/s × 8)
|¥129,800
|15.4 gün
|Meksika
|MXN 278.80/gün
|MXN 19,999
|71.8 gün
|Kanada
|C$142.00/gün (C$17.75/s × 8)
|C$1,129
|8.0 gün
|Hollanda
|€115.20/gün (€14.40/s × 8)
|€969
|8.4 gün
|İspanya
|€39.47/gün (2025 SMI günlüğü)
|€959
|24.3 gün
|Polonya
|PLN 244.00/gün (PLN 30.50/s × 8)
|PLN 3,999
|16.4 gün
|İrlanda
|€108.00/gün (€13.50/s × 8)
|€979
|9.1 gün
|Portekiz
|€29.00/gün (aylık €870 / 30)
|€989
|34.1 gün
|Brezilya
|R$50.60/gün (aylık R$1,518 / 30)
|R$7,999
|158.1 gün
Editörün Notu: Ülkelerin asgari ücretleri araştırılırken resmi kaynaklardan faydalanılmıştır. Ancak, bu bilgiler siz bu içeriği okuduğunuz tarihte güncellenmiş olabilir. Bu nedenle tabloda ufak farklar olabilir. Ancak görebileceğiniz üzere 1-2 istisna dışında iPhone'un Türkiye'den daha pahalı olduğu ve daha zor alındığı bir ülke yok.
Vergiler ve alım gücündeki düşüklük yetmezmiş gibi Türkiye'de finansman da bir başka problem. ABD gibi ülkelerde yeni bir telefon alacak kullanıcılara her türlü kolaylık sağlanırken bizde kredi kartı taksit sınırlaması ve finansman çözümlerinin çok daha masraflı olması durumu kötüleştiriyor. Eğer nakitiniz yoksa 106 gün rahatlıkla 180 güne çıkabiliyor.
iPhone Yurt Dışı Fiyatları Ne Kadar? En Ucuz iPhone Nerede?
iPhone'ların yurt dışı fiyatları ne kadar? ABD ve diğer ülkelerde iPhone'ların en güncel fiyat etiketleri bu rehberde. İşte merak edilen detaylar!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'deki teknolojiye erişim sorunu bir gün düzelecek mi? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni iPhone'ların rakiplerine kıyasla ne kadar iyi olduğunu görmek istiyorsanız Galaxy S25 Edge vs iPhone Air içeriğimize de göz atabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi ülkede iPhone 17 en kolay satın alınabiliyor?
Avustralya, Kanada, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde iPhone 17, 8–9 günlük asgari ücretle alınabiliyor.
Türkiye'de iPhone fiyatları neden bu kadar yüksek?
Yüksek vergiler ve döviz kuru nedeniyle Türkiye’de iPhone fiyatları ve alım gücü farkı oldukça yüksek.
Yurt dışından iPhone almak daha ucuza gelir mi?
Yurt dışındaki iPhone fiyatları ülkemize kıyasla çok daha ucuz. Ancak telefonu Türkiye'de 120 günden fazla kullanmak için pasaport kaydı yaptırmanız gerekiyor ve maliyetler artıyor.