Apple, merakla beklenen iPhone 17 ailesini 9 Eylül'de düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. Şirketin yeni telefonları her ne kadar dünyanın geri kalanında teknik özellikleri ve tasarımı ile gündem olsa da ülkemizde her yıl olduğu gibi en dikkat çeken konu fiyat oldu. Peki asgari ücretle çalışan biri yeni bir iPhone 17 almak için kaç gün çalışmalı?

Asgari Ücretle iPhone Almak İçin Kaç Gün Çalışmalısınız?

iPhone 17, Türkiye'de 77.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Türkiye'de 2025 yılında ödenen net asgari ücret ise 22.104 TL. Ancak biz bu hesaplama için günlük net asgari ücret bedeli olan 736,82 TL'yi baz alacağız. Buna göre 256 GB iPhone 17 almak istiyor ve asgari ücretle çalışıyorsanız başka hiçbir harcama yapmadan 106 gün gün çalışmalısınız.

Serinin diğer modelleri için ise durum şöyle:

Model 256 GB Kaç Gün Çalışma 512 GB Kaç Gün Çalışma 1 TB Kaç Gün Çalışma 2 TB Kaç Gün Çalışma iPhone 17 77.999 TL 106 gün 89.999 TL 122 gün – – – – iPhone Air 97.999 TL 134 gün 109.999 TL 150 gün 121.999 TL 166 gün – – iPhone 17 Pro 107.999 TL 148 gün 119.999 TL 163 gün 131.999 TL 179 gün – – iPhone 17 Pro Max 119.999 TL 163 gün 131.999 TL 179 gün 143.999 TL 194 gün 168.999 TL 232 gün

Gördüğünüz üzere Türkiye'deki en ucuz iPhone 17'yi almak için bilr 106 gün çalışmanız gerekiyor. Eğer iPhone 17 Pro Max'in 2 TB depolama alanı sunan versiyonunu almak istiyorsanız bu süre 232 güne çıkıyor. Üstelik buna barınma ve gıda gibi giderler de eklendiğinde durum daha da vahim bir tablo alıyor. Peki bu normal mi?

Dünyanın geri kalanında asgari ücretle çalışan insanlar da iPhone alırken bizim kadar zorlanıyor mu? Gelin Almanya üzerinden bir hesaplama yapalım. Almanya'da saatlik asgari ücret yaklaşık 12.82 Euro. Bu da asgari ücretle çalışan birinin aylık ortalam kazancının 2500 Euro olduğu anlamına geliyor. MediaMartk'ın sitesinde iPhone 17'nin başlangıç fiyatı ise 949 Euro.

Ülke Asgari Ücret / Gelir Günlük Kazanç (Ortalama) iPhone 17 256 GB Çalışma Günü Türkiye 22.104,67 TL / ay 737 TL 77.999 TL 106 gün Almanya 12,82 €/saat × 8 64 € 949 € 9.3 gün

Tablodan da görebileceğiniz üzere Türkiye'de ve Almanya'da aynı işi yapan ve asgari ücet alan iki insan arasındaki fark neredeyse 100 gün. Almanya'da aynı telefon sadece 9 günlük kazanç ile alınabiliyor. iPhone 17 Pro Max'in 2 TB'lık versiyonu ise yaklaşık 24 günlük asgari ücretle alınabiliyor. Diğer ülkelere baktığımızda da durum oldukça benzer.

Ülke Asgari Ücret iPhone 17 256 GB fiyatı Kaç gün? Türkiye ₺736.82/gün (₺22,104.67 net / 30) ₺77,999 105.9 gün Almanya €102.56/gün (12.82 €/s × 8) €949 9.3 gün Fransa €75.20/gün (≈ 9.40 €/s × 8) €969 12.9 gün Birleşik Krallık £97.68/gün (12.21 £/s × 8) £799 8.2 gün ABD $58.00/gün ($7.25/s × 8) $799 13.8 gün Avustralya A$199.60/gün (A$24.95/s × 8) A$1,399 7.0 gün Japonya ¥8,432/gün (¥1,054/s × 8) ¥129,800 15.4 gün Meksika MXN 278.80/gün MXN 19,999 71.8 gün Kanada C$142.00/gün (C$17.75/s × 8) C$1,129 8.0 gün Hollanda €115.20/gün (€14.40/s × 8) €969 8.4 gün İspanya €39.47/gün (2025 SMI günlüğü) €959 24.3 gün Polonya PLN 244.00/gün (PLN 30.50/s × 8) PLN 3,999 16.4 gün İrlanda €108.00/gün (€13.50/s × 8) €979 9.1 gün Portekiz €29.00/gün (aylık €870 / 30) €989 34.1 gün Brezilya R$50.60/gün (aylık R$1,518 / 30) R$7,999 158.1 gün

Editörün Notu: Ülkelerin asgari ücretleri araştırılırken resmi kaynaklardan faydalanılmıştır. Ancak, bu bilgiler siz bu içeriği okuduğunuz tarihte güncellenmiş olabilir. Bu nedenle tabloda ufak farklar olabilir. Ancak görebileceğiniz üzere 1-2 istisna dışında iPhone'un Türkiye'den daha pahalı olduğu ve daha zor alındığı bir ülke yok.

Vergiler ve alım gücündeki düşüklük yetmezmiş gibi Türkiye'de finansman da bir başka problem. ABD gibi ülkelerde yeni bir telefon alacak kullanıcılara her türlü kolaylık sağlanırken bizde kredi kartı taksit sınırlaması ve finansman çözümlerinin çok daha masraflı olması durumu kötüleştiriyor. Eğer nakitiniz yoksa 106 gün rahatlıkla 180 güne çıkabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'deki teknolojiye erişim sorunu bir gün düzelecek mi? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni iPhone'ların rakiplerine kıyasla ne kadar iyi olduğunu görmek istiyorsanız Galaxy S25 Edge vs iPhone Air içeriğimize de göz atabilirsiniz.