iPhone 17 Slim Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı: Gelmiş Geçmiş En İnce iPhone Olacak!

Apple'ın gelecek sene tanıtılacak iPhone 17 serisinde şu ana kadar her zaman az satış rakamları yakalayan Plus modeli yerine yenş bir Slim modelini tercih edeceği uzun bir süredir konuşuluyor. Son olarak bu iddialar ışığında gelen yeni bilgiler, iPhone 17 Slim modelinin bazı özellikleri gözler önüne seriyor.

İnce Yapısıyla Apple Tarihine Geçecek iPhone 17 Slim, Serinin En Pahalı Modeli Olacak!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, yıllar içinde iPhone Plus modellerinin düşen satışları nedeniyle yeni iPhone 17 serisinde daha ilgi çekici bir model sınıfını hayata geçireceği söylentileri bir süredir teknoloji dünyasında konuşuluyor. Seride iPhone 17 Slim adını alacağı söylenen yeni model hakkında oldukça ilginç bilgiler mevcut. Öyle ki cihazın serideki en pahalı telefon olacağı ve ince yapısıyla fark yataracağı bildiriliyor.

Güvenilir kaynaklara göre yeni iPhone 17 Slim, son derece ince bir tasarımla gelecek.. Telefon, bunun için Tayvan merkezli Novatek adlı bir firmanın geliştirdiği yeni TDDI (Dokunmatik ve Ekran Sürücüsü Entegrasyonu) destekli bir ekran paneline sahip olacak. Bu yeni teknoloji, dokunmatik sensör katmanını ve ekran sürücüsünü tek bir bileşen içinde birleştirerek cihazın kalınlığını önemli ölçüde azaltmayı sağlıyor.

Ayrıca telefonun tasarımın yanı sıra fiyatıyla da serideki diğer modellerden farklı olacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre Apple'ın yeni cihazı iPhone 17 Pro Max'ten de daha yüksek bir fiyata sahip olarak serinin en pahalı modeli olacak. Yeni cihaz hakkında ortaya atılan bu iddiaların henüz ne kadar doğru olup olmadığının bilinmediği belirtelim. Gelişmeler için takipte kalın!

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