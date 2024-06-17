Daha iPhone 16 Tanıtılmadı: iPhone 17 Kullanıcıları Bir Hayli Şaşırtacak!

Apple'ın bir sonraki amiral gemisi serisi iPhone 16'nın tanıtımına henüz aylar olmasına rağmen iPhone 17 hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Görünüşe göre Apple 2025'te tanıtılması planlanan seride kayda değer tasarım değişikliklerine imza atacak. Buradaki en çok göze çarpan yenilikse telefonların kalınlığı olacak.

Apple, iPhone 17 Serisiyle Kasayı Büyük Ölçüde İnceltiyor

Apple analisti Mark Gurman'ın PowerOn bültenindeki bir rapora göre iPhone 17 serisi seleflerine göre çok daha ince kasalarla kullanıcıların karşısına çıkacak. Kaynağa göre Apple bu hamlede ince tasarımlarıyla dikkat çeken 11 inç ve 13 inç M4 iPad Pro modellerini referans alacak. Bilindiği gibi her iki tablet de sırasıyla 5,3 mm ve 5,1 mm kalınlıklarıyla şirketin şimdiye kadarki en ince ürünleri oldular.

Apple'ın iPhone 17 serisini daha ince bir tasarımla piyasaya süreceği bilgisi bazı kullanıcıların akıllarında telefonların performanslarında düşüş olup olmayacağı yönünde soru işaretlerine neden oldu. Ancak iddia kaynağına göre şirket tıpkı yeni iPad modellerindeki gibi performans ve pil ömründen ödün vermeyecek. Son olarak iPhone 17 serisinin ardından MacBook ve Apple Watch modellerinin de incelmesi bekleniyor.

Peki sizin iPhone 17 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.