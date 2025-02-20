iPhone 12'de Olması Gereken Özellik iPhone 17'ye geliyor!

Yeni iPhone 16e modelini tanıtan Apple gündemi hızlı bir şekilde ele geçirdi. Bununla birlikte markanın yeni aldığı patentler, farklı özellik gruplarında söylentiler ve dahası da gündemi meşgul etmeye başladı. Konuşulan özellikler arasında en dikkat çekici olan ise iPhone 12'de gelmesi planlanan ancak daha sonrasında iPhone 14 ve iPhone 17 modellerine kadar sarkan ters kablosuz şarj özelliği oldu. Peki iPhone ters kablosuz şarj özelliği nedir? iPhone 17 modelinde gelecek mi yoksa tüketiciler bir müddet daha bekleyecek mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone 17 Ters Kablosuz Şarj Özelliği İle Geliyor!

Ters şarj pek çok kullanıcının hayatını kolaylaştıran özelliklerden bir tanesi. İlk olarak Android modellerinde gördüğümüz ters şarj özelliği için hatırlayanlar olacaktır Asus gibi markalar özel bir telefon modeli bile piyasaya sürmüştü. Aradan geçen süreçte bu özellik pek fazla geliştirilmedi fakat kablosuz ters şarj konusunda bazı çalışmalar yapıldı. Android cihazlarda pek fazla örneğini göremesek de Sony'nin bazı akıllı telefon serilerinde standart olarak bu özellik yer alıyor.

Dün yani 19 Şubat 2025 tarihinde iPhone 16e'yi tanıtan Apple için yeni söylentiler de ortaya çıkmaya başladı. Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 ailesinde "ters kablosuz şarj" özelliğinin yer alacağı bilgisi sızdırıldı. Bu özellik sayesinde iPhone'unuzun arka tarafına AirPods, Watch veya farklı bir iPhone'u koyarak cihazları şarj etmeniz mümkün hale gelecek. Kısacası bu özellik şu sıralar tüketiciler arasında oldukça popüler olan çoklu kablosuz şarj stantlarının yerini alacak.

Yeni gelecek olan özellik aslında çok dikkat çekici veya farklı bir özellik değil. Daha çok eski bir özelliğin geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz. Ancak burada önemli olan detay ters kablosuz şarj özelliğinin ilk olarak iPhone 12 modelinde gelecek olması. İddialara göre iPhone 12 ters kablosuz şarj için gerekli olan tüm donanıma sahip. Ancak o dönemki yazılımsal ve farklı diğer sorunlar kablosuz şarj özelliğini sadece MagSafe aksesuarlarının kullanılmasıyla sınırlamış. Devamında iPhone 14 için de bazı çalışmaların yürütüldüğü ve yine başarısız olunduğu yönünde bilgiler de verildi.

Finalde konuyla ilgili olarak ters kablosuz şarj özelliğinin 7,5 W ile sınırlı kalacağını ve tüm iPhone 17 ailesinden ziyade Pro ve Pro Max modellerine gelmesinin daha olası olduğunu belirtelim. Peki siz iPhone 17 ters kablosuz şarj özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...