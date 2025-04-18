Apple Kullanıcılarına Kötü Haber: iPhone 18 Serisiyle Telefon Fiyatları Uçacak

Apple bir yandan iPhone 16 serisi ile satış rekorları kırarken, diğer yandan da yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Örneğin şirket şu anda Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisine odaklanmış durumda. Ancak teknoloji devinin üzerinde çalıştığı tek telefon bu değil.

Apple bir yandan da iki sene sonra tanıtacağı iPhone 18'in geliştirme aşamasına başladı. İşte tam da bu erken hazırlık süreci bize seneler sonra çıkacak telefon hakkında bazı ipuçları veriyor. Bu ipuçları genellikle teknik özellikler üzerine olurken, son ortaya çıkan gelişme merakla beklenen modellerin fiyat olarak kullanıcıları üzeceğini gösteriyor.

iPhone 18, TSMC'nin 2nm Teknolojisi Yüzünden Zamlanacak

Sızdırılan bilgilere göre Apple, Qualcomm ve MediaTek gibi devler 2026’da üretilen işlemcilerde TSMC’nin 2nm sürecine geçiş yapacak. Bu yeni teknoloji cihazlara daha yüksek performans ve enerji verimliliği sağlayacak olsa da üretim maliyetlerini de artıracak.

Dijital Chat Station’ın paylaştığı detaylara göre, üreticilerin bu maliyet artışını tüketiciye yansıtması bekleniyor. Yani, iPhone 18 serisi önceki modellere kıyasla daha yüksek fiyat etiketleriyle gelebilir. Başlangıçta 2nm çiplerin yalnızca iPhone 18 Pro modellerinde kullanılacağı tahmin ediliyordu.

Ancak son iddialar bunun öyle olmayacağını ve Apple'ın tüm modellerde de benzer üretim süreciyle geliştirilen işlemcileri kullanacağını gösteriyor. Bu durum kullanıcılar için daha güçlü ve uzun pil ömrü sunan cihazlar anlamına gelse de fiyatların da aynı oranda yükselme riski var.

Elbette ki bu zorunlu bir zam değil. Apple gayet de maliyet artışını kullanıcılara yansıtmak yerine kar marjını düşürmeyi de tercih edebilir. Ancak şirketin geçmişteki benzer durumlardaki kararları göz önüne alındığında bu durum pek de mümkün görünmüyor.