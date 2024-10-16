Şimdiden Konuşuluyor: iPhone 18 Özellikleri Nasıl Olacak?

iPhone 16 serisi kullanıcılar ile buluşmaya devam ederken iPhone 17 ve hatta iPhone 18 sızıntıları konuşulmaya başlandı. Apple analisti Ming-Chi Kuo gelecek yıl piyasaya sürülecek olan iPhone 17 Pro'nun 12 GB RAM'e sahip olmasını beklediğini dile getirmişti.

iPhone 18 İşlemcisi: Apple A20 Nasıl Olacak?

Apple'ın planları konusunda doğru tahminlerde bulunan başka bir kaynağa göre 2026 iPhone modellerinde yani iPhone 18'de 12 GB RAM standart hale gelecek. Daha da önemlisi bu telefonlara güç verecek olan Apple A20 işlemci, TSMC'nin 2 nm fabrikasyon süreci ile üretilecek.

Analist Kuo ise TSMC'nin 2 nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemcilerin sadece iPhone 18 Pro modellerinde kullanılma ihtimali bulunduğunu dile getiriyor. Tahmin edebileceğiniz üzere standart modellerde bunun kullanılmama iddiaları, maliyet endişeleri nedeniyle ortaya çıkıyor.

TSMC heyecanla beklenilen bu 2 nm çip üretimine 2025 yılının sonlarına doğru başlamayı planlıyor ve Apple'ın bu yeni fabrikasyon süreci ile üretilen işlemcileri alan ilk şirket olması bekleniyor.