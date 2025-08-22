Apple, iPhone 18 Serisinde Geri Adım Atmayacak!

Akıllı telefon dünyası önümüzdeki ay tanıtılacak olan iPhone 17’ye odaklanmış olsa da, 2026 yılında piyasaya sürülecek iPhone 18 şimdiden konuşulmaya başlandı. Son dönemde ortaya çıkan bazı söylentilerde Apple’ın iPhone 18 serisiyle birlikte Kamera Kontrol butonuna veda edeceği öne sürülüyordu.

iPhone 18'de Kamera Kontrol Butonu Kalıyor Ama Değişecek!

iPhone 16 ile hayatımıza giren bu buton çok düşük bir kullanım oranına sahip. iPhone kamerasını kontrol etmeyi kolaylaştıran bir buton olarak lanse edilmiş olsa da, birçok kullanıcı işlevsel olmadığını düşünüyor.

iPhone sızıntılarıyla bilinen ve güvenilir bir geçmişe sahip olan kaynak Instant Digital, Weibo’da yaptığı paylaşımda kamera kontrol butonu konusundaki iddiaları reddetti. Kaynağa göre Apple, Kamera Kontrol özelliğini iPhone 18 serisinde de koruyacak fakat yeniden tasarlanmış bir şekilde sunacak.

Apple'ın mevcut kapasitif işlevi kaldırarak yalnızca basınca duyarlı kısmı korumayı planladığı söyleniyor. Bunun maliyetleri düşürmek amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak Kamera Kontrol butonunun onarımının da oldukça zor olduğu vurgulanıyor.

Tabii unutulmaması gereken bir detay var. iPhone 18 serisinin tanıtılması için önümüzde 1 yıldan uzun bir süre var. Yani Apple'ın karar değiştirmek için epey zamanı var. Şu anda ortaya çıkan sızıntılar hakkında "kesin" deme şansımız yok.