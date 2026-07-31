Hibrit Ama 505 Kilometre Elektrikli Menzili Var: Xioami'den Ezber Bozan SUV!

Xiaomi uzun zamandır beklenen SUV modellerini sonunda gün yüzüne çıkardı. Çinli teknoloji şirketi yeni modellerini Skynomad adı altında tanıttı. Boyutları dışında neredeyse her özellikleri aynı olan N70 ve N90 olarak adlandırılan modeller beklentinin aksine hibrit bir güç ünitesine sahip. SUV modeller hibrit olmasına rağmen çoğu elektrikli otomobili kıskandıracak menzile sahip.

Skynomad N70 ve Skynomad N90 Ne Kadar Menzile Sahip?

Skynomad'in N70 ve N90 olarak adlandırılan SUV modelleri, elektrikli Xiaomi SU7 ve YU7 modellerinden farklı olarak hibrit bir motorla sunuluyor. 150 beygir güç üreten ve menzil artırıcı olarak görev yapan 1,5 litrelik bir motora ev sahipliği yapan modeller güçlerini yere elektrikli güç üniteleri ile aktarıyor.

Yeni SUV modellerde 52 kWh ve 76 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği mevcut. Çoğu elektrikli otomobilde sunulandan daha büyük bataryaya sahip olan araçlar bu sayede oldukça uzun elektrikli menzile sahip olabiliyorlar. Özellikle daha küçük boyutlara sahip olan N70 bu anlamda 76 kWh'lik batarya ve arka aksı üzerindeki elektrik motoru ile CLTC döngüsüne göre 505 kilometrelik menzil sunabiliyor.

Daha büyük boyutlara sahip olan N90 modeli artan ağırlığı ile birlikte 464 kilometrelik bir elektrik menzili sunuyor. Araçların 76 kWh'lik batarylarının DC hızlı şarj ile yüzde 20'den yüzde 80 oranında doldurmanın süresi sadece 18 dakika olarak açıklandı. Xiaomi yeni modellerinin daha küçük 52 kWh bataryalı versiyonlarının menzillerini ise henüz açıklamadı.

Xiaomi'nin SUV modellerinin Boyutları Ne Kadar?

Yeni SUV modelleri aynı platform üzerinde yükseliyor olsalar da Skynomad N90 isminden de anlaşıldığı üzere daha büyük kardeş olarak karşımıza çıkıyor. Büyük SUV model 5.285 mm uzunluğu, 1.998 mm genişliği ve 1.825 mm'lik yüksekliği ile Bentley Bentayga ve Rolls-Royce Cullinan gibi modellere kafa tutuyor. SUV modelin oturma düzeni ise 2+2+3 olarak belirlenmiş.

Diğer yandan daha küçük kardeş olan N70 modeli ise 4.960 mm uzunluğu, 1.998 mm genişliği ve 1.785 mm yüksekliği ile hiç de azımsanacak bir SUV değil. Skynomad N70 ağabeyinin aksine 5 kişilik klasik bir oturma düzeni sunuyor. Diğer yandan iki modelde de öndeki iki koltuk arkaya doğru dönerek bir ofis ortamı yaratılabiliyor.

Skynomad N70 ve Skynomad N90'ın Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi'nin yeni markası ve modelleri büyük boyutları ve sunduğu lükse nazaran oldukça uygun fiyatları ile dikkat çekiyor. Giriş seviyesi olarak nitelendirebileceğimiz N70 modelinin başlangıç fiyatı Çin'de 259 bin 900 yuan ( yaklaşık 1 milyon 830 bin TL) olarak belirlenirken, N90 için istenen miktar ise 299 bin 900 yuan (yaklaşık 2 milyon 111 bin TL).

Editörün Yorumu

Xiaomi özellikle SU7 modeli ile büyük bir başarıya imza attıktan sonra Skynomad markası ile yeni bir çağa yelken açıyor. Beklentilerin aksine menzil artıcı bir motora sahip hibrit motorla sunulan SUV modeller sundukları menziller ile oldukça başarılı görünüyor. Tabi ki CLTC verilerinin gerçekten bir miktar uzak olduğunu ve asıl değerlerin yaklaşık yüzde 20 daha düşük olacağını söylemekte yarar var.

Diğer yandan aslında bu modellerin menzillerinden de daha dikkat çekici olan şey fiyatlar. 2 milyon TL ile C sınıfında sıfır kilometre bir araç almakta bile zorlandığımız günümüzde bu denli lüks otomobillerin Çin'de bu fiyatlarla satışta olması bize sunulan ÖTV sistemini bir kez daha sorgulamamıza neden oluyor. Böyle modellerin sadece yüzde 20 KDV ile ülkemizde yaklaşık 2 milyon 500 bin TL'den sunulduğunu düşünsenize..