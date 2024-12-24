iPhone 18 Pro Kamerası Bir İlke İmza Atacak!

Henüz iPhone 17 Pro konusunda net bilgilere sahip değiliz ancak şimdiden 2026'nın Eylül ayında tanıtılacak iPhone 18 Pro hakkında iddialar ortaya çıkmaya başladı. Apple konusundaki analizleri ile tanınan Ming-Chi Kuo'nun yeni raporuna göre iPhone 18 Pro değişken diyaframlı ana kameraya sahip ilk model olacak.

iPhone 18 Pro'nun Kamerası Değişken Diyaframa Sahip Olacak!

Son yıllarda çok sayıda amiral gemisi Android telefonda değişken diyaframa sahip kameraları gördük. Apple'ın da bir süredir bu alanda çalışmalar yürüttüğü biliniyordu. Her zaman olduğu gibi yeni teknolojileri geç benimseyen Apple'ın bu teknolojiyi çok iyi bir şekilde pazarlayacağını hepimiz tahmin edebiliyoruz.

Kuo yayınladığı raporda BE Semiconductor adlı şirketten yani BESI'den de bahsediyor. Söz konusu şirketin, değişken diyaframa sahip ana kamerada kullanılacak olan diyafram bıçakları için montaj ekipmanı tedarikçisi olacağı belirtiliyor.

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