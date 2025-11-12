Kritik İddia: iPhone 18 Pro Max'i Cepte Taşımak Zor Olacak!

Apple, akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Eylül ayında iPhone 17 serisini piyasaya süren ABD'li teknoloji devi, önümüzdeki sene ise iPhone 18 serisi ile karşımıza çıkacak. Akıllı telefonlarla ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı ortaya atıldı. Son olarak serinin en güçlü modeli olacak iPhone 18 Pro Max'in ağırlığı gün yüzüne çıktı.

iPhone 18 Pro Max, En Ağır iPhone Olacak

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Instant Digital’a göre Apple, iPhone 18 Pro Max modelinde küçük bir tasarım değişikliğine gidecek. Bu değişiklik ile birlikte cihazın bir miktar kalınlaşacağı ve beraberinde ağırlığının da artacağı iddia ediliyor. Sızıntılara göre iPhone 18 Pro Max, 10 gramlık artışla toplamda 243 gram ağırlığında olabilir.

Şu an için Apple’ın ürettiği en ağır iPhone unvanı 240 gram ile iPhone 14 Pro Max’e ait. Sonraki modellerde ise daha hafif bir tasarım tercih edilmişti. iPhone 15 Pro Max 221 gram, iPhone 16 Pro Max ise 227 gram ağırlığında.

iPhone 18 Pro Max’in neden ağırlaşacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Küçük bir kalınlık artışının tek başına 10 gramlık bir ağırlık farkı yaratması beklenmediği için artışın batarya veya iç donanımdaki değişikliklerden kaynaklanabileceği düşünülüyor.

Beklenen iPhone 18 Pro Max Özellikleri

Mevcut sızıntılara göre iPhone 18 Pro Max, 6,9 inç büyüklüğünde bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın 2 nm üretim sürecine sahip olduğu konuşulan Apple A20 Pro işlemciden güç alacağı ve 12 GB RAM ile geleceği iddia ediliyor.

Ön tarafta 24 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası beklenirken, arka kamera kurulumunda 48 MP ana kameranın yer alacağı belirtiliyor. Diğer arka kameralarla ilgili teknik detaylar ise henüz netlik kazanmış değil.

Ekran: 6,9 inç

6,9 inç İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Ön Kamera: 24 MP

24 MP Arka Kameralar: 48 MP ana kamera, diğerleri bilinmiyor

48 MP ana kamera, diğerleri bilinmiyor Ağırlık: 243 gram

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.