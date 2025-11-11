iPhone 17 Pro'ya Benzeyen Ucuz Android Telefon Geliyor

ZTE'nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Blade V80 Vita olarak isimlendirilen Android telefonun görüntüsü sızdırıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Sızdırılan görüntüye göre Blade V80 Vita, iPhone 17 Pro'ya benzeyecek.

ZTE Blade V80 Vita'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden ZTE Blade V80 Vita'nın bir görüntüsü paylaşıldı. Görsele baktığımızda telefonun arka yüzeyinde tıpkı iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde olduğu gibi büyük dikdörtgen şeklinde bir kamera modülünün yer alcağını görüyoruz.

Modülün üzerinde üç adet kamera konumlanacak. Modülün sağ üst köşesinde bir adet LED flaş, sağ alt köşesinde ise "Neo" yazısının bulunduğu kırmızı bir daire yer alacak. Telefonun sağ tarafında kırmızı renkli güç butonu ve ses butonu bulunacak. Sol tarafta ise SIM yuvası ve özel bir tuş konumlanacak.

ZTE Blade V80 Vita'nın alt kısmında USB Type-C portu, 3,5 mm kulaklık girişi ve hoparlör yer alacak. Arka yüzeyde yarıca ZTE logosu da bulunacak. Görselde telefonun yalnızca mavi renk seçeneğine sahip sürümü yer alıyor ancak birden fazla renk seçeneği ile satışa sunulması bekleniyor.

Bütçe dostu Android telefonun teknik özellikleri ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı ancak giriş seviyesi özelliklere sahip olacağı söyleniyor. ZTE Blade V70 Design'da 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği tercih edilmişti. Bu telefonda da aynı seçenekleri görebiliriz. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneği yer alabilir.