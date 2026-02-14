iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile Gelecek Tüm Yenilikler

Apple, yeni iPhone 18'leri tanıtmak için adeta gün sayıyor. Eylül 2026'da düzenlenecek bir etkinlikte karşımıza çıkacak olan telefonlar, her yıl olduğu gibi bu sene de pek çok değişikliği beraberinde getirecek. Peki bu yenilikler neler olacak? iPhone 18 ve iPhone 18 Pro Max modelleri ile göreceğimiz değişiklikleri listeledik.

Sadece İki iPhone 18 Modeli Tanıtacak

Apple'ın eylül ayında tanıtacağı telefonlarla birlikte yapacağı en büyük yenilik lansman stratejisinde olacak. Bir süredir her etkinlikte dört telefon gösteren şirket, bu sene sadece iki iPhone 18 modeli ile karşımıza çıkacak. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu telefonlar iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro olacak. Standart 18 ve 18 Plus ise 2027'nin ilk aylarında tanıtılacak. Belirtmekte fayda var ki katlanabilir iPhone de o gece gösterilecek.

Kahverengi ve Bordo Renk Seçenekleri Geliyor

Titanyum kasaların alüminyuma göre en büyük artılarından biri, çok daha canlı renk seçeneklerine imkan tanıması. iPhone 17 Pro Max modelindeki turuncu renk bunun en somut örneğiydi. Çeşitli sızıntılara göre Apple, iPhone 18 Pro ile bu renk paletini daha da genişletmeyi hedefliyor. Şirketin şu anda kahverengi, mor ve bordo seçeneklerini test ettiği iddia ediliyor. Sızıntılardaki en dikkat çekici detay ise siyah rengin bu kez seçenekler arasında yer almayacak olması.

Dinamik Ada Küçülecek

Apple'ın iPhone 14 Pro modelinden bu yana kullandığı Dinamik Ada, bu yıl önemli bir değişikliğe uğrayacak. Yıllardır ayno boyutlarda kalan ve ön kamera ile face ID sensörlerini gizlemek için kullanılan bu özellik, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile daha kompakt hale gelecek. Apple'ın bunu başarmasını sağlayan şey ise Face ID sensörlerinin bir kısmının ekran altına taşınacak olması. Saklayacak dah az parçanın olması Dinamik Ada'nın önemli ölçüde küçülmesine neden olacak.

Kamera "Daha da İyi" Olacak

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, fotoğraf tutkunlarını heyecanlandıracak iki önemli yenilik ile gelecek. Söz konusu yeniliklerin ilki her iki Pro modelinin de, iPhone 17 Pro'daki f/2.8 değerinden daha geniş diyafram açıklığı sunan geliştirilmiş bir telefoto lense sahip olacak olması. Diğeri ise iPhone 18 Pro Max'in ana kamerasında değişken diyafram özelliğinin kullanılacak olması. u teknoloji sayesinde kullanıcılar, farklı ışık koşullarında ve çekim senaryolarında daha profesyonel fotoğraflar çekebilecek.

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max Kaç TL Olacak?

Yapay zeka teknolojilerindeki kontrolsüz yükseliş, tedarik zincirinde birçok soruna yol açtı. Bu durum üretim maliyetlerini artırdı ve maliyet artışları da tüketici fiyatlarına yansıdı. Bu nedenle son birkaç ayda pek çok ürün ve hizmete zam geldi. Ancak iddialar doğruysa iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max bu zamlardan etkilenmeyecek.

Sızıntılara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in ABD fiyatları sırasıyla 1099 dolar (yaklaşık 48 bin TL) ve 1199 dolar (yaklaşık 52 bin TL) seviyesinde kalacak. Ne var ki bu durum Türkiye fiyatları için geçerli olmayacak. Kurdaki dalgalanmalar olmasa bile Apple'ın yeni telefonlarının Türkiye'deki fiyatları önceki modellere göre daha yüksek olacak.

iPhone 18 Pro Uydu Üzerinden İnternete Bağlanabilecek

Apple, bir süre önce iPhone modellerinde kendi geliştirdiği bir modemi kullanmaya başladı. Ancak bazı teknik problemler nedeniyle her modelde bu modem kullanılmadı. Apple, geliştirdiği C2 modem ile bu problemleri aşmayı başardı. Üstelik bu oldukça ilgi çekici bir özelliği de beraberinde getirecek. Söylentilere göre bu modem uydu üzerinden 5G bağlantısı sunarak hücresel kapsama alanı dışında bile internet erişimi sağlayabilecek. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar acil durumlarda dünyanın her yerinden internete bağlanabilecek.