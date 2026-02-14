Google'dan OLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 8 GB RAM'i Var

Google'ın tanıtmaya hazırlandığı Pixel 10a'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde görüntüleri ortaya çıkan Google Pixel 10a'nın bu kez tüm teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Bütçe dostu Android telefon güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Google Pixel 10a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2424 piksel

1080 x 2424 piksel Ekran Teknolojisi: p-OLED

p-OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Google Tensor G4

Google Tensor G4 RAM: 8 GB LPDDR5X

8 GB LPDDR5X Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

128 GB / 256 GB UFS 3.1 Ana Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Boyut: 153,9 x 73 x 9 mm

153,9 x 73 x 9 mm Ağırlık: 183 gram

183 gram Batarya: 5.100 mAh

5.100 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Ortaya çıkan bilgilere göre Google Pixel 10a'nın ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, p-OLED ekran üzerinde 1080 x 2424 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 153,9 x 73 x 9 mm boyutlarında ve 183 gram ağırlılığında olan telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran korma teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefon gücünü Google Tensor G4 işlemcisinden alacak 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.78 GHz Cortex-X4, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da ise Tensor G5 işlemcisi mevcut.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun 7 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi alacağı iddia edildi. 8 GB LPDDR5X RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alacak. Akıllı telefon 5.100 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Pixel 10a ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Bütçe dostu akıllı telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Telefonda Bluetooth 6 desteği ile birlikte gelecek. Google Pixel 10a'da IP68 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Google'ın yeni akıllı telefonu pembe, açık yeşil, açık mor ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak.

Google Pixel 10a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Google Pixel 10a'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 499 euro (25.883 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 599 euro (31.070 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Google Pixel 10a Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe Dostu Android telefon Google Pixel 10a, 18 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte resmî özellikler ve fiyat etiketi belli olacak. Google'ın akıllı telefonları Türkiye'de resmî olarak satılmıyor. Bu sebepten dolayı Google Pixel 10a'nın da Türkiye'de satılması beklenmiyor.