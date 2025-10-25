iPhone 18 Sahipleri "Telefon Çekmiyor" Demeyecek!

Apple'ın iPhone 18 Pro modellerinde bir ilk imza atarak değişken diyaframa sahip bir kamera ile karşımıza çıkacağını sizlere duyurmuştuk. iPhone 14 serisinden bu yana acil durumlar için uydu bağlantısı sunan Apple yeni iPhone'larında bu konuda da bir ilke imza atacak. (Uydu bağlantısı Türkiye'de aktif değil)

iPhone 18 Pro Uydu İnternet Desteğine Sahip Olacak

The Information’ın bu hafta yayınladığı bir rapora göre, iPhone 18 modellerinden bazıları tam kapsamlı uydu internet desteği sunacak. Yani telefon uydu bağlantısını sadece acil durumlar için doğrudan tam kapasiteyle internete bağlanmak için kullanabilecek.

Böylece hücresel bağlantının olmadığı yani halk arasındaki tabirle telefonun çekmediği yerlerde de internete bağlanabileceksiniz. Eğer Apple bu hedefini tutturursa iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone’un tam 5G uydu internet desteğini sunan ilk modeller olması bekleniyor.

Standart iPhone 18 ise muhtemelen Mart 2027’de bu özelliği kazanacak. Apple, iPhone’lardaki uydu özellikleri için Globalstar ile çalışırken, şu anda uydu internet denildiğinde herkesin aklına Elon Musk'ın Starlink'i geliyor.

Raporda, Apple ile SpaceX arasında yıllardır inişli çıkışlı bir ilişki olmasına rağmen, iki şirket arasında bir anlaşmanın yeniden “masaya dönebileceğini” gösteren dört ipucu paylaşıldı:

SpaceX, geçtiğimiz günlerde Apple’ın iPhone uydu özellikleri için kullandığı radyo frekanslarına destek ekledi.

Globalstar’ın yönetim kurulu başkanı Jay Monroe’nun, şirketi 10 milyar doların üzerinde bir değerle satma fikrini konuştuğu öne sürüldü.

Globalstar’ın son çeyrek gelir raporunda, büyük bir müşterinin (Apple olduğu düşünülüyor) kaybının şirket finansları üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağına dair yeni bir uyarı yer aldı.

Apple’ın, iPhone’lara en erken gelecek yıl tam 5G uydu internet desteği eklemeyi planladığı belirtildi.

Tüm bunlara rağmen Apple ve Elon Musk arasındaki buzların gerçekten eriyip erimeyeceği henüz belli değil.