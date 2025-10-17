iPhone 18 Pro Kamerası Bir İlke İmza Atacak!

iPhone 16 Pro lansmanının üzerinden henüz birkaç ay geçmişken Aralık 2024'te yayınladığımız haberde iPhone 18 Pro'nun değişken diyaframlı kamerası ile iPhone'lar arasında bir ilke imza atacağını sizlere duyurmuştuk.

Günümüze yani Ekim 2025'e dönecek olursak: iPhone 17 Pro ve Pro Max üst seviye performanslarına rağmen çizilme problemi ve bir takım yazılımsal sıkıntıların yanı sıra stok problemleri ile adından sıkça söz ettiriyor.

iPhone 18 Pro Kamerası Değişken Diyaframa Sahip Olacak

Kore merkezli ETNews yeni haberinde iPhone 18 Pro ve Pro Max'in değişken diyaframa sahip olacağını bir kez daha teyit etti. iPhone 14 Pro’dan iPhone 17 Pro’ya kadar kullanılan sabit f/1.78 diyafram yerine bu yeni sisteme geçilmesi, düşük ışıklı ortamlarda daha fazla ışık alarak daha parlak ve temiz fotoğraflar sunacak.

Gün ışığında ise aşırı pozlamayı önlemek için diyaframı daraltabilecek. Bu teknoloji, alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sunarak hem güçlü arka plan bulanıklığı isteyen portreler hem de net manzara çekimleri için avantaj sağlayacak.

Apple’ın bu mekanizmanın hareketini kontrol eden aktüatör için iki Çinli şirket Luxshare ICT ve Sunny Optical ile birlikte çalıştığı bildiriliyor. Analist Ming-Chi Kuo, 2024’ün sonlarında bu iş birliğine dair ipuçları vermişti; dolayısıyla yeni rapor, o tahminleri destekliyor.

Samsung, yıllar önce Galaxy S9 ve S10 modellerinde değişken diyaframı denemiş ancak maliyet ve tasarım karmaşıklığı nedeniyle 2020’den sonra bu özellikten vazgeçmişti. Ancak Apple’ın tedarikçilerinin son yıllarda kaydettiği teknolojik ilerlemeler sayesinde, iPhone 18 Pro’daki değişken diyafram mekanizmasının daha ince ve maliyet açısından verimli olacağı tahmin ediliyor.

Yine de bu gelişme fiyatların bir miktar artmasına neden olabilir. Yeni kamera sisteminin, 2026 sonbaharında iPhone Air 2 ve Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeliyle birlikte tanıtılması öngörülüyor. Sızıntılar doğru çıkarsa, bu yenilik Apple’ın mobil fotoğrafçılıkta yıllardır yaptığı en büyük sıçramalardan biri olabilir.

Ayrıca, iPhone 18 Pro modellerinin Dynamic Island tasarımını terk ederek ekran altı Face ID sistemine geçeceği de konuşuluyor.