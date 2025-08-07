Apple'dan Şok Hamle: 200 MP Kameralı iPhone Yolda!

Teknoloji devi Apple, ABD'deki üretim kapasitesini artırmak için tam 100 milyar dolarlık dev bir yatırım planı duyurdu. Bu hamleyle birlikte şirket, tedarik zincirini yeniden kurmayı hedefliyor. Yatırımın etkileri yalnızca üretimle sınırlı kalmayacak. Gelen bilgilere göre Apple, bu kapsamda Samsung ile iş birliği yaparak iPhone 18 serisinde önemli bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Apple, iPhone 18 Serisine 200 MP Ana Kamera Koyabilir

Rapora göre Apple, iPhone 18 serisiyle birlikte CMOS görüntü sensörleri alanında Samsung ile bir ortaklık kuruyor. Bu anlaşma, Apple’ın kamera teknolojisinde şimdiye kadarki en büyük sıçramalardan birini yapacağının güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Sızdırılan bilgilere göre ABD'li şirket, Samsung’un 200 MP’lik gelişmiş sensör teknolojisini iPhone 18 modellerinde kullanmayı planlıyor. Bu da Apple’ın bugüne kadar sunduğu en yüksek çözünürlüklü kamera sistemine geçiş yapacağı anlamına geliyor.

Mevcut iPhone modelleri 48 MP kamerayla sınırlıyken, Apple bu hamleyle yalnızca megapiksel yarışına değil, daha net, detaylı ve profesyonel seviye mobil fotoğrafçılığa da güçlü bir adım atmış olacak. Şirket, uzun yıllardır kamera sensörleri konusunda Sony ile çalışıyordu. Japon teknoloji devi, Apple’a özel sensörler üretse de Samsung’un yüksek çözünürlüklü kameraları ve Apple’ın ABD’de üretimi merkezileştirme planları, bu ortaklığın sona ermesine yol açmış olabilir.

Son iddialar, iPhone 18’in yalnızca daha güçlü donanım değil, aynı zamanda mobil kamera teknolojisinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.