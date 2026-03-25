vivo'nun Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! Çift 200 MP Kamerası Var

vivo X300 Ultra'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun yeni bir görüntüsü paylaşıldı. Bununla beraber X300 Ultra'nın renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda üç farklı renk seçeneği bulunacak. Telefon ayrıca güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo X300 Ultra'nın Renk Seçenekleri Neler Olacak?

X300 Ultra'nın renk seçenekleri arasında yeşil, gümüş ve siyah yer alacak. Telefonun tasarımı, serinin bir önceki modeli olan vivo X200 Ultra'ya çok benzeyecek. X300 Ultra'nın arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül konumlanacak. Modülün üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün sol üst köşesinde ise bir adet LED flaş bulunacak.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

vivo X300 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Ön kamera ise henüz belli değil.

Karşılaştırma yapmak gerekirse X200 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Buna göre yeni modelde de 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunabilir.

vivo X300 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Serinin bir önceki modelinde ise 6,82 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit maksimum parlaklık yer alıyor. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek parlaklık ise dışarıda güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebilecek. Bunlar da telefonun genel kullanım deneyimini olumlu yönde etkileyecek. X200 Ultra'da ayrıca yaklaşık yüzde 90,2 ekran gövde oranı mevcut. Yeni telefonda da benzer ekran gövde oranı yer alabilir.

vivo X300 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo X300 Ultra'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.63 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemci, Honor Magic 8 Pro, Samsung Galaxy S26 serisi, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda telefonda bulunuyor. X200 Ultra'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcinin de yüksek grafik kalitesine sahip oyunları sorunsuz şekilde çalıştrabildiğini belirtelim.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 Ultra, 30 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci, yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan X200 Ultra, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

vivo X300 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X300 Ultra'nın Türkiyeye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X200 Ultra satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X300 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Planlarda bir değişiklik olursa X300 Ultra Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

vivo X300 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200 Ultra için 6.499 yuan (41.862 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. X300 Ultra'nın önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 6.700 yuan (43.150 TL) fiyata sahip olabilir. Eğer X300 Ultra Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 87 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Paylaşılan görselleri göz önünde bulundurduğumda vivo X300 Ultra'nın tüm renk seçeneklerinin çok şık bir görünüme sahip olacağını söyleyebilirim. Bu arada telefonun kamera konusunda oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Çift 200 megapiksel kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecek.

Telefon yalnızca kamera değil aynı zamanda işlemcisiyle de dikkatimi çekti. Snapdragon 8 Elite Gen 5 sayesinde telefonun yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Yüksek çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ise canlı renkler sunarak film izlemeyi ve oyun oynamayı keyifli hâle getirecektir.