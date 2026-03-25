Xiaomi'nin 12 GB RAM'li Telefonu Yolda! 8.500 mAh Bataryaya Sahip

Xiaomi 17T Pro'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kamera özellikleri sızdırılan Xiaomi 17T Pro, bu kez yeni bir sertifika aldı. Yakında tanıtılması beklenen telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Xiaomi 17T Pro'nun NBTC Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip olması beklenen Xiaomi 17T Pro, 2602EPTC0G model numarası ile birlikte NBTC sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. NBTC sertifikası ayrıca akıllı telefonun yakında tanıtılacağını gösteriyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB

12 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Güvenlik: 3D ultrasonik parmak izi sensörü

3D ultrasonik parmak izi sensörü Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Xiaomi 17T Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Böylece zamandan tasarruf edilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T Pro'da 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.

Xiaomi 17T Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. İşlemcide 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. Bu işlemci PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te oynanıyor.

Söz konusu işlemcinin OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Xiaomi 15T Pro'da ise Dimensity 9400+ tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz şekilde çalıştırdığını belirtelim.

Xiaomi 17T Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T Pro'nun eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 15T Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17T Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 46 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17T Pro'nun, önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 17T Pro'nun hem işlemci hem batarya hem de şarj hızıyla dikkatleri üzerinde toplayacağını söyleyebilirim. Telefon dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunarak sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldıracak. Böylece kullanıcılar seyahat ederken powerbank'e gerek duymayacak.

IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olması da çok büyük bir avantaj. Kullanıcılar dışarıda yağmur yağarken "telefon acaba su geçirecek mi" endişesi yaşamayacak. Bu arada telefon güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunların bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabilecek.