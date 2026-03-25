El Fenerli ve GPS Destekli Akıllı Saat Tanıtıldı!

Polar kısa süre önce yeni akıllı saatini kullanıcıların beğenisine sundu. Street X isimli model, 5 ATM’ye kadar suya dayanıklılığı, LED el feneri, 170’ten fazla spor modu ve GPS desteğiyle kullanıcılara üst düzey bir deneyim vadediyor. İşte Polar Street X’in özellikleri ve fiyatı!

Polar Street X Özellikleri Neler?

Ekran : 1.28 inç AMOLED, Gorilla Glass 3 koruma

: 1.28 inç AMOLED, Gorilla Glass 3 koruma Ekran çözünürlüğü : 416 × 416 piksel

: 416 × 416 piksel Kasa : Polimer gövde, darbelere dayanıklı

: Polimer gövde, darbelere dayanıklı Su dayanıklılığı : 5 ATM

: 5 ATM İşlemci : 275 MHz tek çekirdekli

: 275 MHz tek çekirdekli Bellek : 37 MB

: 37 MB Depolama : 32 MB

: 32 MB Pil Özellikleri : 385 mAh

: 385 mAh Sensörler : Optik kalp atış hızı sensörü Cilt sıcaklığı ölçümü

: GPS : Dahili GPS modülü

: Dahili GPS modülü Spor modları : 170+ spor modu

: 170+ spor modu Sağlık özellikleri: Uyku takibi

Beyaz ve kırmızı ışık verebilen LED el feneri

Polar Street X Ekran Özellikleri Neler?

Polar Street X modelinde 1.28 inç boyutunda, 416 × 416 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekran bulunuyor. Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunan akıllı saat, darbe ve düşmelere karşı dayanıklı polimer bir kasaya sahip. Öte yandan çerçevesinin toplamda sekiz vidayla kasaya sabitlendiğini de söyleyebiliriz. Bu sayede darbe anında oluşan kuvvetin daha dengeli bir şekilde dağıtılması sağlanıyor.

Polar Street X İşlemci Özellikleri Neler?

Ürün, 275 MHz hızında çalışan tek çekirdekli bir işlemciden güç alıyor ve 32 MB’lik bir belleğe sahip. Örneğin, markanın bir diğer modeli Polar Pacer Pro saatinde 192 MHz hızında tek çekirdekli bir işlemci, 5 MB bellek ve 32 MB depolama yer alıyordu. Yani Street X, bunlara kıyasla daha yüksek bir performans sunuyor.

Tabii Xiaomi Watch 5 gibi rakiplerde Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB depolama gibi çok daha yüksek özelliklerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Ancak buradaki asıl nokta, Street X’in esas olarak spor ve sağlık takibi odaklı bir saat olması. Bu nedenle diğer saatler gibi yüksek depolama ve bellek kapasitesine ihtiyaç duymuyor.

Polar Street X Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Cihazda bulunan Optik Precision Prime sensörü kalp atış hızını ve cilt sıcaklığını ölçebiliyor. Ancak modelde ECG veya kandaki oksijen sensörüne yer verilmediğini belirtelim. Saat ayrıca uyku takibini de destekliyor. Bunun dışında modelde 170’ten fazla spor modu bulunuyor. Bu sayede egzersiz yükünüzü ve harcadığınız eforu takip edebiliyorsunuz.

Polar Street X Batarya Özellikleri Neler?

Üründe 385 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Polar’a göre cihazın pili akıllı saat modunda 10 gün ve performans modunda ise 48 saat dayanabiliyor. Şirket henüz modelin ne kadar sürede şarj olduğunu açıklamasa da, hızlı şarj desteğinin bulunduğunu belirtti.

Polar Street X Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Ülkemizde çok sayıda Polar akıllı saatinin satışta olduğunu düşündüğümüzde Street X modelinin de satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Hatta saatin fiyat etiketi Polar’ın resmi web sitesinde 16.599 TL olarak açıklandı.

Editörün Yorumu

Polar Street X, sunduğu özelliklerle başarılı bir model gibi görünse de 16.599 TL’lik fiyatı biraz yüksek görünüyor. Bu fiyatın biraz üzerine çıkarak Apple Watch Series 11, ya da bütçenizi biraz düşürerek Apple Watch SE 3 modeline yönelebilirsiniz.