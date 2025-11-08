Apple’dan iPhone 18 Serisi İçin Büyük Kamera Hamlesi!

Apple’ın iPhone 18 serisi için geri sayım sürerken yeni sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki yılın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni modellerle ilgili şimdiye kadar pek çok iddia gündeme geldi. Şimdi ise yine dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gelen yeni bilgilere göre Apple, ön kamera performansında gözle görülür bir seviye atlatmayı planlıyor. İşte ayrıntılar...

iPhone 18 Serisi ile Özçekim Kamerası Çözünürlüğü Artıyor

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan JP Morgan’ın analizlerine göre iPhone 18 ailesinin üst segment modellerinde 24 megapiksel çözünürlüğe sahip ön kamera kullanılacak. iPhone 17 serisinde 18 megapiksel özçekim kamerası bulunuyordu. Daha yüksek çözünürlük, kullanıcıların daha kaliteli fotoğraflar çekebileceği anlamına geliyor.

Öte yandan daha uygun fiyatlı olması beklenen iPhone 17e ve iPhone 18e modellerinde ise 12 megapiksel ön kamera yer almaya devam edeceği söyleniyor. Yani bir değişiklik olmayacak. Bununla birlikte Apple'ın lansman planları yaptığı da öne sürülüyor. Gelen bilgilere göre şirket, iPhone modellerini tek bir etkinlikte tanıtmayacak.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, yeni iPhone Air ve katlanabilir iPhone’un 2026’nın son çeyreğinde tanıtılması planlanıyor. iPhone 18 ve iPhone 18e’nin ise 2027’nin ilk aylarında piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 18 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.