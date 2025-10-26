iPhone 18'e RAM Müjdesi: Yüzde 50 Daha Güçlü Olacak!

ABD merkezli teknoloji devi Apple özellikle iPhone 18 serisiyle birlikte önemli bir donanım sıçramasına hazırlanıyor olabilir. Zira şirketin yeni serisiyle beraber temel model ile diğer üst düzey cihazları arasındaki RAM uçurumunu kapatacak.

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre, 2027 yılında tanıtılması beklenen iPhone 18 selefi iPhone 17'ye kıyasla yüzde 50 daha fazla RAM belleği sunacak. Bu sayede cihaz serideki diğer modellerle aynı RAM kapasitesine sahip olacak. İşte detaylar!

iPhone 18 12 GB RAM ile Geliyor

Bildiğiniz üzere, iPhone 17 serisinin standart modeli yalnızca 8 GB RAM'e sahip olurken iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri 12 GB RAM ile donatılmıştı. Bu da ana modelin üst düzey versiyonlara kıyasla nispeten çoklu görev ve yapay zeka işlemlerinde geride kalmasına neden oluyordu.

Aktarılanlara göre iPhone serilerinde yıllardır karşılaşılan bu duruma son vermek isteyen Apple, iPhone 18 serisinde standart modelde de 12 GB RAM'e yer verecek. Şirketin bu tercihinin arkasındaki en önemli sebep ise telefonlarda sunulan yapay zeka özelliklerin gün geçtikçe gelişmesi ve daha fazla donanıma ihtiyaç duyması.

Analistler de benzer bir görüşe sahip. Zira yapay zeka destekli Siri gibi üst düzey yapay zeka özellikleri ile beraber telefonların CPU üzerinde daha fazla baskı hissedeceği ve bu nedenle daha fazla RAM'e ihtiyaç duyacağı söyleniyor.

Ana Model 2027'de Piyasaya Sürülecek

RAM seçenekleri ile ilgili paylaşılan bu raporun yanı sıra Apple'ın iPhone 18 serisi ile birlikte lansman stratejisinde radikal bir değişikliğe gideceği de konuşuluyor. İddialara göre marka, eylül ayında düzenlediği geleneksel iPhone etkinliği yerine yeni serisini iki farklı lansman ile tanıtacak.

Buna göre iPhone 18 Pro, Pro Max, katlanabilir iPhone ve ikinci nesil iPhone Air 2026 yılının eylül ayında piyasaya sürülecek. Standart iPhone 18 ve iPhone 18e'nin ise 2027 yılının ilk yarısında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeni serisinde başka hangi özelliklere yer vermeli? Yorumlarda buluşalım.