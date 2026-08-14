TECNO'dan 12 GB RAM ve 144Hz Ekranlı Telefon! Sıra Dışı Tasarıma Sahip

TECNO, Pova 8 Pro'yu tanıttı. Böylece telefonun özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise açıklanmadı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

TECNO Pova 8 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.208 x 2.644 piksel

1.208 x 2.644 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 4.500 nit

4.500 nit İşlemci: Dimensity 7400 Ultimate

Dimensity 7400 Ultimate RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

TECNO Pova 8 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.208 x 2.644 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4.500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece telefon dışarıda güneşli bir havada bile rahatça kullanılabiliyor.

AMOLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu sayede karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli TECNO Pova 7 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1.224 x 2.720 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4.500 nit parlaklık tercih edilmişti.

TECNO Pova 8 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 7400 Ultimate işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS, kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor.

Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Ayrıca daha yüksek performans elde ediliyor. Bu arada TECNO Camon 50 Ultra'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

TECNO Pova 8 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada Pova 7 Pro'da 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 13 megapiksel ön kamera bulunuyor.

TECNO Pova 8 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Pova 8 Pro 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pova 7 Pro'da 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

TECNO Pova 8 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Pova 8 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Pova 6 ve Pova 6 Pro dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda TECNO Pova 8 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

TECNO Pova 8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova 6 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 21 bin 999 TL'ye satılıyor. Pova 8 Pro, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 24 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

AMOLED ekran telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise bu ekranın hem canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.