iPhone 17e'nin Türkiye Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Bütçe dostu iPhone kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen iPhone 17e kısa süre önce tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefon, güçlü işlemcisi sayesinde yüksek performans sunuyor.

iPhone 17e'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 17e'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 54 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 66 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Ön siparişler 4 Mart 2026 saat 17.15'te, satışlar ise 11 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Telefon açık pembe, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

iPhone 17e'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR ekran

Super Retina XDR ekran Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 İşlemci: Apple A19

Apple A19 Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ön Kamera: 12 MP

12 MP Arka Kamera: 48 MP Fusion Kamera

48 MP Fusion Kamera Apple Intelligence: Destekliyor.

Akıllı telefonda Wi-Fi ve 5G teknolojilerinin yanı sıra eSIM desteği de mevcut. Apple Intelligence desteği sayesinde iPhone'lardaki yapay zeka tabanlı özelliklere kolayca ulaşabileceksiniz. Trafik kazası algılama özelliğini içeren telefon, donanım sensörleri ve gelişmiş hareket algoritmaları aracılığıyla ciddi kazaları algılayabiliyor ve böyle durumlarda yardım çağırabiliyor.

iPhone 17e'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 17e'de Super Retina XDR teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, ekrandaki renklerin çok canlı ve net olmasını sağlıyor. Ayrıca yedi katmanlı yansıma önleyici yeni kaplama mevcut. Böylece güneş ışığı altında bile telefon rahatça kullanılabilecek.

Telefon Ceramic Shield 2 ekran koruma teknolojisnii destekliyor. Bu teknoloji sayesinde telefon, serinin bir önceki modeli olan iPhone 16e'ye kıyasla üç kat daha dayanıklı olacak. FaceID teknolojisi ise güvenliği üst düzeye çıkarırken aynı zamanda ekran kilidinin hızlı bir şekilde açılmasını sağlayarak büyük kolaylık sağlıyor.

iPhone 17e'nin İşlemcisi Nasıl?

iPhone 17e gücünü Apple A19 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretims üreciyle geliştirilen bu işlemcinin iPhone 17'de de yer aldığını belirtelim. A19 işlemcisi sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Bu işlemci yalnızca yüksek performansıyla değil aynı zamanda güç verimliliğiyle de öne çıkıyor.

Güç verimliliği sayesinde akıllı telefonun pil ömrünün daha uzun olması sağlanıyor. Telefonun 26 saate kadar video oynatma imkânı sunduğu belirtildi. Yeni iPhone'da ayrıca C1X modem bulunuyor. Bu modem, iPhone 16e'deki C1 modeme kıyasla iki kata kadar daha yüksek bir hız sunuyor.

iPhone 17e'nin Kamerası Nasıl?

iPhone 17e'de 48 megapiksel çözünürlüğünde Fusion kamera bulunuyor. Bu sistem, İki kameranın yeteneklerini tek kamerada birleştiriyor. Yani bu kamera aracılğıyla ister yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K çözünürlüğünde 60 FPS videolar kaydedebilir isterseniz 2 kat telefoto ile yakınlaştırma yapabilirsiniz.

Arka kamerada yeni nesil portre özelliği de yer alıyor. Bu özellik sayesinde etkileyici fotoğraflar kolayca çekilebilecek. Fotoğrafta istemediğiniz bir nesneyi veya insanı inanılmaz pratik bir şekilde kaldırabileceksiniz. Gece modu sayesinde düşük ışıkta bile doğal renklere sahip, net ve detaylı fotoğraflar elde edilebilecek.

Editörün Yorumu

iPhone 16e'de Apple A18 işlemcisi tercih edilmişti. Yeni iPhone modelinde ise Apple A19 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, önceki nesle kıyasla daha yüksek performans ve daha iyi verimlilik sunuyor. Bu da batarya ömrüne olumlu yönde katkı sağlıyor. Yeni telefonda ayrıca C1 yerine C1x modemin yer almasının önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum.

Önceki model yalnızca siyah ve beyaz renk seçenekleriyle birlikte satışa sunulmuştu. Yeni telefonda bunların yanında bir de pembe renk seçeneği mevcut. Her renk seçeneğinin çok güzel göründüğünü söyleyebilirim. Yeni telefonda çentikli tasarım yerine Dynamic Island tasarımının tercih edilmesini isterdim.