120Hz Ekranlı iPhone 18'in Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Apple'ın yeni telefonu iPhone 18'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Güçlü işlemciye sahip cihaz yakında tanıtılacak. Bu arada telefon yüksek çözünürlüklü Super Retina XDR OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

iPhone 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 18'in 2027 yılının ilkbahar mevsiminde tanıtılacağı iddia edildi. Yani telefon Mart, Nisan veya Mayıs ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iPhone 17, 2025 yılının Eylül ayında tanıtılmıştı.

iPhone 18 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17e ve iPhone 16e dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 18e'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. iPhone 18e'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

iPhone 18'in Özellikleri Neler Olacak?

Özellik iPhone 18 Ekran Boyutu 6,3 inç Ekran Teknolojisi Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü 1.5K Ekran Yenileme Hızı 120Hz İşlemci A20 Ana Kamera 48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera 48 MP

iPhone 18'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada serinin önceki modeli iPhone 17'de de aynı arka kamera çözünürlükleri mevcut. Bu arada iPhone 17'nin 18 megapiksel çözünürlüğüne sahip. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde 18 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alabilir.

iPhone 18'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple'ın yeni telefonu 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

Editörün Yorumu

Super Retina XDR OLED ekranda hem film ve dizi izlemek hem de oyun oynamak oldukça keyifli. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Ayrıca yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra telefon güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak.