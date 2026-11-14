8000 mAh Bataryalı Telefon Türkiye'de! Çift 200 MP Kamerası Var

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X10 Türkiye'de satışa sunuldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

OPPO Find X10'un Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Find X10'un 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 114 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 124 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu arada yeni amiral gemisi modelinde "buzul mavi" ve "sisli gri" olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut.

OPPO Find X10'un Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.272 x 2.768 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz (Bazı oyunlarda 144Hz)

Ekran Parlaklığı: 2000 nit

İşlemci: Dimensity 9600M

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 1 TB

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ana Kamera: 200 MP (f/1.6)

Telefoto Kamera: 200 MP (f/2.6)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)

Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı ColorOS 17

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

OPPO Find X10'un İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 9600M işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

OPPO Find X10'un Kamera Özellikleri Neler?

Find X10'un arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

OPPO Find X10'un Ekran Özellikleri Neler?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.272 x 2.768 piksel çözünürlük ve 2000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile rahatça görülebilmesini sağlıyor. Telefon 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu değer, bazı oyunlarad 144Hz'ye kadar çıkıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Editörün Yorumu

OPPO Find X10'un işlemciden batarya kapasitesine, kameradan ekran özelliklerine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olduğunu düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabildiğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.