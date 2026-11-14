OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! 12 GB RAM ve Dahası

OPPO Reno 17 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip telefon, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Ayrıca cihazda MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

OPPO Reno 17 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.32 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Dimensity 8550 Super

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7.200 mAh

Hızlı Şarj: 80W

OPPO Reno 17 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Reno 17 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada Reno 16 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera mevcut.

OPPO Reno 17 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonun Dimensity 8550 Super işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. İşlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada serinin bir önceki modeli Reno 16 Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

OPPO Reno 17 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

İddiaya göre OPPO'nun yeni Android telefonu 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Reno 17 Pro ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 16 Pro'da 6.700 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OPPO Reno 17 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 17 Pro 16 Kasım 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Bu arada yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Reno 16 Pro, 2026 yılının Haziran ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 17 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Find X9 Pro ve A6 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OPPO Reno 17 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Reno 17 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Güçlü işlemciye sahip cihazın ayrıca çoğu mobil oyunu sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bunların yanı sıra telefonda periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kameraların da yer alması önemli bir avantaj.