AOC 275Hz Ekranlı Oyuncu Monitörü Tanıttı! 24,5 İnç Büyüklüğünde

AOC, Q25G5ZE8 isimli yeni oyuncu monitörünü Çin'de satışa sundu. 24,5 inç ekran boyutuna sahip monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu arada bağlantı seçenekleri arasında DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.0 bulunuyor.

AOC Q25G5ZE8'in Özellikleri Neler?

Özellik Değer Model AOC Q25G5ZE8 Ekran boyutu 24,5 inç Panel Fast IPS Çözünürlük 2560 x 1440 piksel Yenileme hızı 275Hz Tepki süresi 1 ms GtG Parlaklık 450 nit Renk kapsamı %95 DCI-P3 HDMI HDMI 2.0 DisplayPort DisplayPort 1.4 Montaj VESA desteği

AOC Q25G5ZE8'in Ekranı Nasıl?

AOC Q25G5ZE8, 275Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 275Hz yenileme hızına sahip bir monitör, görüntüyü saniyede 275 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Yüksek yenileme hızı, özellikle Counter-Strike 2 gibi rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Bu arada 275Hz'nin oldukça yüksek bir değer olduğunu belirtelim.

Fast IPS panel, IPS teknolojisinin renk ve görüş açısı avantajlarını yüksek yenileme hızıyla bir araya getiriyor. Monitörün 1 ms GtG tepki süresi ise piksellerin gri tonları arasında geçiş yapması için gereken zamanı ifade ediyor. Kısa tepki süresi, hızlı sahnelerde hareket izlerinin minimum düzeyde olmasına yardımcı oluyor.

450 nit parlaklık sunan ekran, DCI-P3 renk alanının da yüzde 95'ini kapsıyor. DCI-P3, dijital görüntü ve video içeriklerinde kullanılan geniş renk aralığını tanımlıyor. Bu değer, monitörün daha geniş bir renk yelpazesini gösterebildiği anlamına geliyor.

AOC Q25G5ZE8'in Bağlantı Seçeenkleri Neler?

Monitörün portları arasında HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 bulunuyor. Böylece kullanıcılar, uyumlu bir cihaz üzerinden her iki bağlantı türüyle de monitörün sunduğu yüksek yenileme hızından yararlanabiliyor.

AOC Q25G5ZE8'in Fiyatı Ne Kadar?

Çok şık bir tasarıma sahip olan oyuncu monitörü AOC Q25G5ZE8, Çin'de 1.099 yuan fiyatla satışa sunuldu. Bu da güncel kur ile birlikte 8 bin 304 TL'ye denk geliyor.

AOC Q25G5ZE8 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de AOC markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda AOC Q25G5ZE8'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. AOC Q25G5ZE8'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak AOC Q25G5ZE8'in özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, özellikle refleks gerektiren çevrim içi rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra monitörde HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 bağlantı seçeneklerinin yer alması da önemli avantaj.