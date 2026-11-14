Çift Ekranlı Honor 700 Serisi Geliyor! 9000 mAh Bataryaya Sahip

Honor yeni telefonlar tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan duyuru ile birlikte Honor 700, Honor 700 Pro ve Honor 700S olmak üzere üç farklı modelden oluşan serinin tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek batarya kapasitesine sahip telefon serisi çok yakında tanıtılacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Honor 700 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 700, Honor 700 Pro ve Honor 700S, 23 Kasım'da Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Bu arada yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Honor 600 serisi, 2026 yılının Nisan ayında tanıtılmıştı.

Honor 700 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Honor 400, Magic 8 Pro ve Honor 600 Pro dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Honor 700 serisinin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Honor 700 serisinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı.

Honor 700 Serisinin Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Honor 700 Honor 700 Pro Honor 700S İşlemci Snapdragon 8s Gen 4 (bekleniyor) Snapdragon 8 Gen 5 (bekleniyor) Belli değil Batarya 9.000 mAh 9.000 mAh 9.000 mAh Ana kamera 200 megapiksel 200 megapiksel 200 megapiksel Telefoto kamera 50 megapiksel 50 megapiksel Açıklanmadı Optik yakınlaştırma 3,5x 3,5x Açıklanmadı Arka ekran Yapay zeka destekli Yapay zeka destekli Yapay zeka destekli RAM 12 GB / 16 GB 12 GB / 16 GB 12 GB

Honor 700 Serisinin Arka Ekranı Ne İşe Yarayacak?

Üç modelde de kamera modülünün yanına ikinci bir ekran yerleştiriliyor. Yapay zeka destekli bu ekranın hangi işlevleri sunacağı henüz açıklanmadı. Bu ekranın kullanım alanlarından biri selfie çekimi olabilir. Kullanıcılar arka kamerayla fotoğraf çekerken kendilerini ikinci ekrandan görebilir. Bu da ön kameraya kıyasla daha yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek isteyenler için kullanışlı bir seçenek sunabilir. Honor henüz bu özelliğin kullanım ayrıntılarını paylaşmadı.

Honor 700 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Honor 700 ve Honor 700 Pro, 200 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kameranın yanında 50 megapiksel periskop telefoto kameraya sahip olacak. Her iki modelde de 3,5x optik yakınlaştırma desteği bulunacak. Periskop telefoto kamera, uzaktaki nesnelerin dijital yakınlaştırmaya kıyasla ço kdaha az kalite kaybıyla optik olarak yakınlaştırılmasını sağlıyor.

Honor 700 Serisinin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Honor 700 serisinin tamamında 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Telefonlar bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu arada Honor 600 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut. 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyen Honor 600 Lite'ta ise 6.520 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

Editörün Yorumu

Honor 700 serisinin batarya kapasitesinden kameraya kadar birçok açıdan oldukça iddialı telefonlar olacağını söyleyebilirim. Cihazların yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımada bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde ise kaliteli fotoğraf ve video çekilebilecektir.