1.999 TL'lik Dev İndirim: EA Sports FC 27'nin Fiyatı Düştü

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Futbol oyunlarını seven oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat sunuldu. PlayStation mağazasında başlayan kampanya ile birlikte EA Sports FC 27​ indirime girdi. Böylece çok sevilen futbol oyunu daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Peki, Electronic Arts tarafından geliştirilen EA Sports FC 27 kaç TL'ye satılıyor?

EA Sports FC 27'nin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

EA Sports FC 27, PlayStation mağazasında yüzde 50 oranında indirime girdi. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden EA Sports FC 27'nin standart sürümü, kampanya kapsamında 3 bin 999 TL yerine 1.999,50 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 1 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Kaliteli grafiklere sahip EA Sports FC 27'nin Xbox ve PC sürümlerinde şu anda herhangi bir kampanya bulunmuyor. Oyunun standart sürümü Xbox mağazasında 3 bin 999 TL, Epic Games mağazasında 3 bin 499 TL, Steam'de ise 69.99 dolar (3 bin 523 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

EA Sports FC 27'nin Fragmanı

EA Sports FC 27 Nasıl Bir Oyun?

EA Sports FC 27'de maçlarda yalnızca hızlı koşup rakip kaleye gitmek yeterli değil. Boş alan yaratmak, doğru zamanda pas vermek, savunmanın arkasına koşu yapmak ve rakibin hamlelerini önceden tahmin etmek gerekiyor. Takımın oyun anlayışı da maçın gidişatını etkiliyor. Önde baskı yapan bir takım rakibi hataya zorlayabilirken geride bekleyen bir takım hızlı hücumlarla gol arayabiliyor.

Kariyer modunda bir teknik direktör olarak kulübün başına geçip takımı yönetebiliyoruz. Transfer yapabiliyor, genç oyuncuları keşfedebiliyor, takımın taktiklerini değiştirebiliyor ve sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi verebiliyoruz. Ultimate Team ise kendi kadromuzu kurabildiğimiz çevrim içi odaklı bir mod. Farklı liglerden ve ülkelerden futbolcuları bir araya getirerek hayalimizdeki takımı oluşturabiliyoruz.

Editörün Yorumu

Futbol oyunlarını seven biri olarak EA SPORTS FC 27'yi çok beğenmiştim. Bu oyun bence Türkçe spiker desteği, etkileyici atmosferi, kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemi nedeniyle en iyi futbol oyunlarından biri. Oyundaki çevrim içi mod sayesinde ister diğer oyuncularla ister arkadaşlarımızla mücadele edebiliyoruz. Bu da oyunun daha keyifli olmasını sağlıyor.