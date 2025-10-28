20. Yıla Özel iPhone Geliyor: Görünmez Çerçeveler, Güçlü Kameralar!

iPhone, 2027 yılında 20. yaşına giriyor ve Apple bu dönüm noktasını özel bir model ile kutlamaya hazırlanıyor. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, cihazın ön yüzüne bakıldığında çerçevelerin adeta görünmez olduğu, tek parça cam hissi veren yeni bir ekran tasarımına geçileceğini ortaya koymuştu.

iPhone 20 Kamera Konusunda Büyük Bir Yükseltme Sunacak!

Şimdi ise kamera tarafında da önemli yeniliklerden bahsediliyor. 2027 yılında piyasaya sürülecek iPhone'ların Pro versiyonları LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) kamera sensörüyle gelecek.

Bu teknoloji sensörün piksel başına daha fazla ışık yakalamasına olanak tanıyor. Bu da daha geniş dinamik aralık ve genel olarak daha kaliteli fotoğraflar anlamına geliyor. Huawei, LOFIC sensörünü Pura 80 Ultra modeliyle halihazırda kullanmaya başladı.

Apple’ın yanı sıra Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo ve vivo gibi en büyük beş Çinli üreticinin de amiral gemilerinde aynı teknolojiye yer vereceği iddia ediliyor.

Konuya ilişkin bir diğer detay ise iPhone 18 Pro Max ile ilgili. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan iPhone 18 Pro Max'te değişken diyaframa sahip bir kamera göreceğimizi daha önce sizlere duyurmuştuk. Sızıntıları ile ünlü olan Digital Chat Station’ın tedarik zincirlerinden elde ettiği bilgiler değişken diyafram söylentilerini doğruluyor.

48 Megapiksel periskop kameranın da daha geniş sabit diyafram açıklığına sahip olacağı vurgulanıyor.