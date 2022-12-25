Taş Gibi iPhone: 26. Kattan Düştü, Tek Çizik Bile Almadı!

Cihaz, akıllı telefon teknolojisi geliştikçe düşmelere karşı daha dayanıksız hale geliyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Çin'de yaşanan mucizevi bir olay, gören herkesi hayrete düşürdü.

Çin'in Ningde şehrinde yaşayan bir kadın, 26. kattaki balkonunda oturduğu sırada telefonu cebinden kayarak yere düştü. Durumu fark eden kadın, umutsuz bir şekilde telefonun parçalarını toplamak üzere aşağı indiğinde gözlerine inanamadı. 26. kattan düşen iPhone, çizik dahi almamıştı!

iPhone 12 Pro 26. Kattan Düşüp Sağ Kurtuldu

iPhone 12 Pro olduğu belirtilen telefon, şans eseri 2. katta bulunan köpükten yapılmış platformun üstüne düştü. Çinli kadın, telefonun düştüğü yeri tespit ettikten sonra bina görevlisinden yardım istedi.

Köpüğün yumuşatma etkisi sayesinde iPhone 12 Pro'nun bir çizik dahi almadan düşüşten sağ kurtulduğu anlaşıldı. Sağlamlıklarıyla tanınan iPhone'ların dayanıklılık karnesine kırılması zor bir rekor daha eklenmiş oldu.

Çinli kadının iddialarını kanıtlayacak herhangi bir video veya görsel bulunmasa da telefonun şans eseri köpük platforma düşmesinin, hasar almamasındaki önemli etken olduğunu söylemek mümkün.

Öte yandan son yıllarda çıkarılan iPhone telefonlarının düşmeye karşı diğer telefonlara kıyasla çok daha güvenli olduğu birçok kullanıcı tarafından raporlanıyor.

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