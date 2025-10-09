iPhone'un Efsanevi Sorunu Tam 15 Yıl Sonra Çözüldü

Paslanmaz çelik çerçevesi ve göz alıcı cam tasarımıyla dönemin en çok arzulanan akıllı telefonlarından iPhone 4, piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra teknoloji tarihine "Antennagate" olarak geçen büyük bir skandalla anılmaya başlanmıştı.

Bu sorun, kullanıcıların telefonu belirli bir şekilde tuttuğunda sinyal çekim gücünün aniden düşmesine neden oluyor ve cihazın muhteşem tasarımını gölge düşürüyordu. Şimdi ise efsanevi telefonun satışa sunulmasının üzerinden tam 15 yıl geçtikten sonra bu düşük sinyal sorunu ile ilgili beklenmedik gelişme yaşandı. Detaylar haberde.

iPhone 4'ün Düşük Sinyal Sorunu 20 Baytlık Bir Yazılım Dosyasıyla Çözüldü

Geçtiğimiz günlerde Sam Henri Gold isimli bir yazılım mühendisi 2010'lı yılların teknoloji gündemine fazlasıyla konu olan "Antennagate" sorununun kaynağını keşfettiğini duyurdu. Gold, X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda iPhone 4'ün düşük sinyal sorununu çözdüğünü açıkladı. Dahası yazılım mühendisi, mevcut problemi sadece 20 baytlık bir kod satırıyla düzelttiğini ifade ediyor.

iPhone 4 modelindeki eski iOS kodlarını mevcut sürümlerle karşılaştırdığını dile getiren Gold, aslında düşük sinyal sorununun donanımsal değil de yazılımsal problemlerden kaynaklandığını fark ettiğini söylüyor. Zira Gold'un bulgularına göre Apple sinyal çubuklarının daha yüksek görünmesini sağlamak için değerleri kasıtlı olarak yüksek ayarlamıştı.

Şirketin bu düzenlemesi nedeniyle kullanıcılar telefonlarındaki sinyal gücünü genellikle 4-5 çubuk seviyelerinde görüyordu. Ancak, cihaz elde tutulduğunda sinyal gücü düşüyor ve bu değerlerdeki keskin düşüşler çubuk sayısının aniden sıfıra inmesine neden oluyordu.

Nitekim, Apple'ın daha sonrasında yayınladığı iOS güncellemeleriyle birlikte Antennagate problemi de ortadan kalkmıştı. Gold, bu dönemde şirketin sinyal değerlerini daha gerçekçi bir seviyeye çektiğini ifade ediyor.

hey wanna see something kinda interesting? this was the entire fix to the iPhone Antennagate in 2010. 20 bytes. pic.twitter.com/XSSBmg2rCr — sam henri gold (@samhenrigold) October 7, 2025

Antennagate Skandalı Apple'a Ne Kadar Mal Oldu?

Gold'un sosyal medyada gündem olan bu duyurusu Antennagate skandalının Apple açtığı sorunları da yeniden akıllara getirdi. Zira problemin oldukça ufak bir yazılımdan kaynaklandığı düşünüldüğünde şirketin o dönem yaşadığı mali kayıp ve krizlerin büyüklüğü daha da göze çarpıyor.

O dönemde Apple CEO'su Steve Jobs sorunun kullanıcıların telefonu yanlış tutmasından kaynaklandığını iddia etmiş ve bu açıklama şirketi büyük bir tartışma fırtınasının içine çekmişti. Hatta iPhone 4'ün düşük sinyal problemi toplu dava ile sonuçlanan büyük bir krize yol açmıştı.

Bu dava sonucunda iPhone 4 kullanıcılarına ücretsiz kılıf veya tampon programı sunan Apple, iPhone 4S modelini piyasaya sürerek bu sorunu geride bırakmıştı. Ancak tüm bu olaylar sonucu şirketin Antennagate problemi nedeniyle 175 milyon dolarlık bir mali kayıp yaşadığı kayıtlara geçti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçmişte bir iPhone 4 kullanıcısıysanız bu sorunla hiç karşılaştınız mı? Yorumlarda buluşalım.