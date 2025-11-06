iPhone Air 2'nin Tasarımı Sızdırıldı! Bu Değişiklik Beklenmiyordu

Yalnızca 5,6 mm kalınlığında olan iPhone Air, ince gövdesine gelişmiş teknolojiyi sığdırmayı başarmıştı. Telefona gösterilen yoğun ilgi, iPhone Air 2'nin gelmesini de kaçınılmaz kıldı. Bu cihaz ile ilgili yaşanan son gelişme ise kullanıcıların beklediğine değecek bir telefonun yolda olduğunu gösterdi.

iPhone Air 2'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

iPhone Air 2'nin bir görüntüsü ortaya çıktı. Sızdırılan görüntüye göre iPhone Air 2'nin arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış kamera modülü bulunacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. iPhone Air'de yalnızca bir adet kamera tercih edilmişti. iPhone Air 2 tıpkı önceki model gibi aşırı ince bir gövde ile birlikte gelecek.

iPhone Air 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone Air 2, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. iPhone Air'de 6,5 inç ekran büyüklüğü, 1260 x 2736 piksel çözünürlük ve 460 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti. Yeni telefon ayrıca 3D yüz tanıma özelliğiyle birlikte gelecek.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 18 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön ve arka kameralar, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Çok şık bir görünüme sahip olan iPhone Air 2 gücünü Apple A20 Pro işlemcisinden alacak. iPhone Air'de Apple A19 Pro işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Yeni telefonda ayrıca 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek sunulacak.

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok sayıda kişi tarafından merakla beklenen iPhone Air 2'nin 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Çok güçlü donanımı ve şık tasarımıyla öne çıkan iPhone Air, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.