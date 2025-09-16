Apple'ın En İnce Telefonu iPhone Air AnTuTu Testine Girdi

Appel tarafından düzenlenen Awe Dropping etkinliğinde tanıtılan iPhone Air AnTuTu testinde görüntülendi. İnceliğiyle fark yaratan yeni iPhone modeli, şık tasarımın yanı sıra çok güçlü işlemcisiyle de öne çıkıyor. Öyle ki telefon, AnTuTu testinde yüksek puan alarak önemli bir başarının altına imza attı.

iPhone Air AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan iPhone Air AnTuTu testinde 2 milyon 33 bin 552 puana ulaştı. Telefon CPU kategorisinde 689 bin 710 puan, GPU kategorisinde 622 bin 288 puan, MEM kategorisinde 362 bin 712 puan, UX kategorisinde ise 358 bin 842 puan aldı.

MEM kategorisindeki 362 bin 712 puan, telefonun bellek ve depolama hızının çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu, çoklu görevler ile uygulamalar arasında geçiş yaparken hissedilir bir akıcılık sağlayacağı anlamına geliyor. Yüksek puan elde edilmesinde 12 GB RAM'in de önemli bir katkısı olduğu söylenebilir.

UX kategorisindeki 358 bin 842 puan ise cihazın genel kullanım deneyiminin pürüzsüz olduğunu doğruluyor. Bu yüksek puan, arayüzün akıcı çalıştığını, uygulamaların hızlı açıldığını ve telefonun günlük kullanımda sorunsuz bir performans sunduğunu gösteriyor.

iPhone Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.5 İnç

6.5 İnç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük

1260 x 2736 piksel çözünürlük Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI

460 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)

48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.) Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Yazılım: iOS 26

iOS 26 Dynamic Island: Destekliyor.

Destekliyor. Apple Intelligence: Destekliyor.

Destekliyor. Ağırlık: 165 gram

165 gram Kalınlık: 5,6 mm

iPhone Air Türkiye Fiyatı

iPhone Air'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 97 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 109 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 121 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Şu anda ön sipariş sürecinde olan telefonun satışları 19 Eylül'de başlayacak.