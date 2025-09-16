Apple'ın En İnce Telefonu iPhone Air AnTuTu Testine Girdi
En ince iPhone modeli ünvanının sahibi olan iPhone Air AnTuTu testinde büyük bir başarı elde etti. İşte telefonun sergilediği performansa dair detaylar!
Appel tarafından düzenlenen Awe Dropping etkinliğinde tanıtılan iPhone Air AnTuTu testinde görüntülendi. İnceliğiyle fark yaratan yeni iPhone modeli, şık tasarımın yanı sıra çok güçlü işlemcisiyle de öne çıkıyor. Öyle ki telefon, AnTuTu testinde yüksek puan alarak önemli bir başarının altına imza attı.
iPhone Air AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?
Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan iPhone Air AnTuTu testinde 2 milyon 33 bin 552 puana ulaştı. Telefon CPU kategorisinde 689 bin 710 puan, GPU kategorisinde 622 bin 288 puan, MEM kategorisinde 362 bin 712 puan, UX kategorisinde ise 358 bin 842 puan aldı.
MEM kategorisindeki 362 bin 712 puan, telefonun bellek ve depolama hızının çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu, çoklu görevler ile uygulamalar arasında geçiş yaparken hissedilir bir akıcılık sağlayacağı anlamına geliyor. Yüksek puan elde edilmesinde 12 GB RAM'in de önemli bir katkısı olduğu söylenebilir.
UX kategorisindeki 358 bin 842 puan ise cihazın genel kullanım deneyiminin pürüzsüz olduğunu doğruluyor. Bu yüksek puan, arayüzün akıcı çalıştığını, uygulamaların hızlı açıldığını ve telefonun günlük kullanımda sorunsuz bir performans sunduğunu gösteriyor.
iPhone Air Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.5 İnç
- Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI
- Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A19 Pro
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Yazılım: iOS 26
- Dynamic Island: Destekliyor.
- Apple Intelligence: Destekliyor.
- Ağırlık: 165 gram
- Kalınlık: 5,6 mm
iPhone Air Türkiye Fiyatı
iPhone Air'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 97 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 109 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 121 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Şu anda ön sipariş sürecinde olan telefonun satışları 19 Eylül'de başlayacak.