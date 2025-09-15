Apple Eski iPhone'ları Unutmadı: iOS 26'nın Alternatifi Yayınlandı

Apple, kısa bir süre önce iPhone kullanıcıları için aynı anda iki farklı güncelleme seçeneği sundu. Şirket, yeni arayüzü ve özellikleriyle dikkat çeken iOS 26'nın yanı sıra daha stabil bir deneyim arayanlar için yeni iOS 18.7 sürümünü yayınlandı. Gelin yeni güncellemenin sunduğu yeniliklere hep birlikte göz atalım.

iOS 18.7 Neler Sunuyor?

Apple'ın iOS 26 ile birlikte yayınladığı iOS 18.7, yeni işletim sistemine geçiş yapmak istemeyen kullanıcılar için cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor. iOS 18'in son güncellemesi, herhangi bir arayüz değişikliği getirmediği gibi Apple Intelligence cephesinde herhangi bir yenilik içermiyor.



Temel olarak hata düzeltmeleri ve önemli güvenlik yamalarına odaklanan iOS 18.7, özellikle stabil bir kullanım deneyimi arayanlar için şuanda en güncel seçenek. Apple'ın bu sürümü tüm kullanıcılar için önerdiğini de belirtelim.

Hangi Güncellemeyi Seçmeliyim?

Eğer iPhone'unuzun mevcut arayüzüne alıştıysanız veya ilk sürüm hatalarından kaçınmak istiyorsanız iOS 18.7 ile devam edebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzun yeni bir işletim sistemine geçmek için yeterli performans sunamayacağını da düşünüyorsanız bu sürüm sizin için daha uygun olacaktır.

Öte yandan yeni özelliklere ve modern tasarıma bir an önce kavuşmak istiyorsanız iOS 26'yı yükleyebilirsiniz. Yazılım Güncelleme menüsüne girdiğinizde, Apple size ana güncelleme olarak iOS 18.7'yi sunuyor. Eğer iOS 26'ya geçiş yapmak isterseniz, bu seçeneği sayfanın alt kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca "iOS 26 nasıl yüklenir" adımları için bağlantılı içeriğimize de göz atabilirsiniz.

iOS 18.7 Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

iPhone'unuzdan "Ayarlar" menüsünü açın. Genel bölümüne girin. Yazılım Güncelleme seçeneğine tıklayın. Burada iOS 18.7 güncellemesini göreceksiniz. İndir ve Yükle seçeneğine dokunun. Eğer istenirse şifreyi girin ve şartlar ile koşulları kabul edin. İndirme tamamlandıktan sonra cihazınızı yeniden başlatın.

Peki siz yeni iOS 18 güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.