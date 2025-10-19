Apple Şaşkın: iPhone Air Çin’de Tükendi, Avrupa’da Kimse Umursamadı!

Apple geçtiğimiz 9 Eylül'de yeni iPhone ailesini tüketicilerle buluşturdu. iPhone 17 Serisi ve merakla beklenen iPhone Air modellerinin tanıtımının ardından Avrupa ve Asya pazarlarında yeni telefonlar satışa sunuldu. Ancak burada çok ilginç bir duruma rastlandı. Zira Avrupa'da kimsenin ilgilenmediği iPhone Air, Çin pazarında kapış kapış satıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone Air Çin’de Kapışıldı, Avrupa’da Raflarda Kaldı!

Apple’ın merakla beklenen yeni modeli iPhone Air, lansmandan sadece günler sonra dünya pazarlarında iki farklı tablo çizdi. Çin’de satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde tükenen model, Avrupa’da aynı ilgiyi göremedi. Hatta bazı ülkelerde cihaz hâlâ anında teslim edilebilir durumda.

Bu fark Apple’ın bölgesel stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir. Çin’deki lansman sonrası Apple Store’larda uzun kuyruklar oluştu. Ülke basını iPhone Air’in satışa çıktıktan sonra yalnızca birkaç dakika içinde stoklarının bittiğini yazdı. Özellikle eSIM desteği, hafif gövde yapısı ve Air serisine özel kamera optimizasyonu, kullanıcıların ilgisini çekti.

Bazı mağazalar Air modelinin iPhone 17 serisinden bile daha hızlı tükendiğini duyurdu. Avrupa’da ise tablo tam tersine döndü. iPhone Air birçok ülkede hâlâ stokta ve bazı operatörlerde indirim kampanyalarına dahil edilmiş durumda. Analistlere göre bunun nedeni modelin konumlandırma belirsizliği.

Yani Air, ne uygun fiyatlı bir cihaz kadar ekonomik ne de “Pro” modeller kadar güçlü. Bu durum kullanıcıların iki seçenek arasında sıkışmasına neden oldu. Satış verilerindeki fark Apple’ın üretim planlarını da etkiledi. Şirketin iPhone Air üretimini 1 milyon adet azaltacağı konuşuluyor.

Böylece model Apple’ın orta segmentte “deneysel” bir ürün hattı haline gelebilir. Yine de Çin’deki yoğun ilgi markanın Asya pazarındaki güçlü konumunu pekiştirmiş durumda. Apple tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da tedarik zinciri kaynakları üretim dengesinin yeniden planlandığını doğruluyor. Avrupa’daki düşük talep iPhone Air’in gelecekteki devam modelleri için belirleyici olabilir.