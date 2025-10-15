M5 İşlemcili MacBook Pro Tanıtıldı! İşte Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Apple, yeni teknolojik ürünler tanıtmaya devam ediyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz ay yeni iPhone modelleri, akıllı saatler ve kablosuz kulaklık tanıtan Apple, kısa süre önce M5 işlemciye sahip MacBook Pro'yu duyurdu. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarın tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Peki, M5 MacBook Pro'nun özellikleri neler?

M5 MacBook Pro Özellikleri

Apple, M5 işlemcili iPad Pro ve yeni MacBook Pro'yu tanıttı. 14 inç Liquid Retina XDR ekrana sahip olan yeni MacBook Pro, HDR içerikler için 1600 nit maksimum parlaklık ve SDR içerikleri çin 1000 nite kadar parlaklık sağlıyor. Bu ekran ayrıca 1.000.000:1 kontrast oranı ve karanlık ortamlarda 1 nite kadar düşen parlaklık mevcut.

24 saate kadar pil ömrü sunarak kesintisiz bir kullanım deneyimi yaşatan M5 MacBook Pro'yu 96W veya daha güçlü bir USB-C güç adaptörü ile sadece 30 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj etmek mümkün. Ayrıca yeni depolama teknolojisi sayesinde RAW görüntü dosyalarının içe aktarılması ya da büyük videoların dışa aktarılması gibi işlemlerde yüksek bir performans sağlıyor.

Uzay siyahı ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan yeni MacBook Pro gücünü M5 işlemcisinden alıyor. M5, bir önceki nesle kıyasla 3,5 kata kadar daha fazla yapay zeka performansı ve 1,6 kata kadar daha hızlı grafikler sunuyor. 10 çekirdekli tasarım, M4 işlemcisine göre kod derlemek gibi iş yükleri için yüzde 20’ye varan daha hızlı çok iş parçacıklı performans sağlıyor.

M5'in bu zamana kadarki en hızlı CPU çekirdeğini içerdiğini belirtelim. Yeni işlemcinin her GPU çekirdeğinde Neural Accelerator bulunuyor. Bu, difüzyon modellerinden görsel oluşturma ve büyük dil modeli (LLM) istemi işleme gibi yapay zeka görevlerini önemli ölçüde hızlandırıyor.

16 çekirdekten oluşan Neural Engine, cihaz içi yapay zekayı güçlü ve enerji tasarruflu hâle getiriyor. M5'te gelişmiş gölgelendirici çekirdeklerine ve üçüncü nesil ışın izleme motoruna sahip bir GPU mevcut. Bu GPU, çok daha etkileyici bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Dynamic Caching teknolojisi, belleği optimize ederek GPU kullanımını önemli ölçüde artırıyor. Bu sayede profesyonel uygulamalarda ve oyunlarda inanılmaz bir performans artışı elde ediliyor. Ayrıca yeni işlemcide uygulamaları başlatmaktan büyük dil modellerini çalıştırmaya kadar her şeyi hızlandıran daha yüksek bellek bant genişliği mevcut.

Apple Intelligence desteğine sahip olan bilgisayarda 12 megapiksel çözünürlüğünde Center Stage kamera ve stüdyo kalitesinde mikrofonlar yer alıyor. Bu, görüntülü görüşme esnasında hem görüntünün hem de sesin kaliteli bir şekilde iletilmesine imkân tanıyacak. Uzamsal Ses desteğine sahip altı hoparlörlü ses sistemi ise dizi ve film izleme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak.

M5 MacBook Pro Fiyatı