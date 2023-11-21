Apple'dan Yeni Patent: iPhone'larınız Artık Başkaları Tarafından Gözetlenemeyecek!

Apple, iPhone ve Mac'ler için başkalarının cihazda ne yaptığınızı görmesini zorlaştıran yeni bir ekran teknolojisi geliştirerek kullanıcılarının gizliliğini artırmaya yönelik adımlar atıyor.

Şu anda Apple ekranları, tıpkı diğer cihazlarda olduğu gibi başkalarının örneğin omzunuzun üzerinden bakıp ekranınızdaki hassas bilgileri görmesini kolaylaştırıyor. Bu sorunu çözmek için Apple, ekranın görünürlüğünü yalnızca kullanıcıyla sınırlamayı amaçlayan gizlilik artırıcı teknolojiler için iki patent başvurusunda bulundu.

Kavisli Ekranlar İçin Gizlilik Filmleri

"Kavisli ekranlar için gizlilik filmleri" başlıklı ilk patent, ekrana polarize bir film eklenmesini ve bu filmin ışığın yalnızca doğrudan istenen açıdan bakıldığında geçmesine izin vermesini amaçlıyor.

Bu, omzunuzun üzerinden bakmaya veya ekrana yandan bakmaya çalışan herhangi birinin karanlık veya boş bir ekran göreceği, kullanıcının ise içeriği tam parlaklık ve çözünürlükte görüntülemeye devam edebileceği anlamına geliyor.

Ayarlanabilir Görüş Açısına Sahip Ekranlar

"Ayarlanabilir görüş açısına sahip ekranlar" başlıklı ikinci patent, gizlilik korumasına daha ince bir yaklaşım getiriyor. Bu teknoloji, ekrana fiziksel bir bariyer eklemek yerine, ekrana elektriksel olarak kontrol edilebilen filtreler eklemeyi öneriyor.

Bu filtreler, ekranın görüş açısını sınırlandıracak şekilde ayarlanarak kullanıcının ekrandaki içeriği kimin görebileceğini kontrol etmesine olanak tanımayı amaçlıyor. Örneğin, kullanıcı filtreyi yalnızca doğrudan ekranın önünden görüntülemeye izin verecek şekilde ayarlayabilir, böylece başkalarının içeriğe gizlice göz atması daha zor hâle gelebilir.

Gizliliği artıran bu teknolojiler, Apple'ın kullanıcı güvenliği ve veri korumasına öncelik vermeye yönelik süregelen çabalarının bir parçası. Apple, bu gibi özellikleri ürünlerine entegre ederek, kullanıcılara kişisel bilgileri üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı ve istenmeyen gözetim veya veri ihlallerine karşı korunmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

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