iPhone 16 Pro, Pro Max Modellere Özgü Tetraprism Kamera ile Gelecek!

Apple, iPhone 15 serisini birkaç ay önce piyasaya sürülmüş olsa da iPhone 16 serisine yönelik çeşitli söylentiler ve raporlar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ise gelen son rapor iPhone 16 Pro'nun fotoğrafçılık alanında kayda değer bir gelişme göstereceğini ortaya koyuyor.

Apple'ın, iPhone 15 Pro Max modeline özel bir kamera lensi teknolojisini daha küçük iPhone 16 Pro'ya da getirmesi bekleniyor.

iPhone 16 Kameralarına Dair Detaylar Ortaya Çıkıyor

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 16 Pro'da Apple'ın tetraprism 120mm telefoto kamerası yer alacak. Kuo, geliştirilmiş tetraprizm kameranın, tetraprizm kamera lenslerinin tek tedarikçisi olan Largan'ın verimindeki gelişmeler sayesinde geldiğini belirtiyor.

Başlangıçta periskop lens düşük üretim verimiyle karşı karşıyaydı ancak iyileştirmeler verimi %70'in üzerine çıkardı. Başka bir deyişle üretimi kolaylaştı, bu da Apple'ı daha düşük maliyetli modelde de bu lensi kullanmaya itecek gibi görünüyor.

Analist Kuo ayrıca Apple ve Huawei'nin 2024 yılında küresel periskop kameralı akıllı telefon sevkiyatlarında en hızlı büyüyen iki marka olacağının öngörüyor. Largan'ın Apple ve Huawei için periskop lenslerin ana tedarikçisi olması bekleniyor.

Peki sizin iPhone 16 serisi kameralarından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.