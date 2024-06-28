Tamirciler Üzgün: iPhone Bataryalarında Yeni Döneme Geçilecek!

Son dönemde Apple hakkında iddialı raporlar ile karşımıza çıkan The Information bunlara bir yenisini ekledi. AB'nin dayatmaları nedeniyle App Store dışından uygulama yüklemenin önüne açmak zorunda kalan Apple'ın, 2025 yılına kadar iPhone'ların pillerini kullanıcılar tarafından değiştirilebilir hale getirmesi gerekiyor.

Apple, iPhone Batarya Değişimini Kolaylaştıracak

Bu Apple özelinde alınmış bir karar değil, tüm telefon üreticilerinin 2025 yılına kadar Avrupa Birliği'nin bu düzenlemesine uyum sağlaması gerekiyor. Şu anda iPhone'un içerisini açtığınızda pili değiştirmek için bataryanın altındaki iki adet yapışkan bandı sökmek gerekiyor ve teknik servisler bunun için farklı yöntemler kullanıyor.

Bataryayı sökmek için özel bir sıvı kullananların yanı sıra riske girerek doğrudan bataryayı kaldıran servislerin videolarına da sıkça rastlıyoruz. The Information tarafından paylaşılan rapora göre bantlar yerine "Elektrikle tetiklenen yapışkan ayırma" olarak adlandırılan yeni bir yöntem kullanılacak.

Şu anda kullanılan bantların yerini metal bir malzeme alacak ve doğru akım güç kaynağı kullanılarak küçük bir elektrik şoku uygulandığında pil serbest kalacak. Bu bant kullanımına kıyasla daha karmaşık gibi görünüyor olsa da kolay olmasa zaten AB düzenlemelerine uyum sağlayamaz.

Raporda bu yeni yöntemin en az bir iPhone 16 modelinde kullanılarak test edileceği ve iPhone 17 serisinde standart hale geleceği dile getiriliyor. Kullanıcılar pili nasıl değiştirecek? diye soranlar için hemen cevaplayalım; Telefon üreticileri kullanıcılara bu işlemler için tamir kitleri hazırlayacak.