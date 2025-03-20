iPhone Çetesine Suçüstü Yapıldı!

Yeni bir iPhone satın aldınız ve evinize kargolanmasını bekliyorsunuz. Sizin için oldukça heyecanlı bir süreç başlıyor. Ancak devamında kargonuz bir türlü evinize gelmiyor çünkü sizden önce o telefonu alan biri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup resmen iPhone çetesi oldu ve internet üzerinden satın alınan telefonları çaldı. Polis yürüttüğü operasyon ile çeteyi çökertti. İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone Çetesi Suçüstü Yapıldı! Peki Telefonları Nasıl Çaldılar?

Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde çalınan iPhone'lar hakkında bir rapor gündeme düştü. Buna göre hırsızlık çetesi kargoyla teslim edilen iPhone modellerini büyük bir ustalıkla çalıyor ve arkalarında hiçbir iz bırakmıyordu. ABD'de büyüyen sorun sebebiyle pek çok tüketici yeni telefonlarını internetten almak yerine teknoloji marketlerinden almaya karar verdi. Polis yürüttüğü titiz çalışmayla birlikte suç örgütünü yakalamayı başardı.

Konuyla ilgili olarak çete oldukça titiz bir çalışma yürütmüş. Zira bir AT&AT çalışanı yeni iPhone modellerini satın alan binlerce kullanıcıyı takip etti. Ardından FedEx kargo takip numaralarını da ele geçiren şahsı bu bilgileri para karşılığında sattı. Kargo takibi yapabilen hırsızlar yeni telefonları kendilerininmiş gibi giderek alabildiler. Burada kargo şirketine ait bir güvenlik açığı var zira çalınan telefonların çoğu müşterilerin verandalarına bırakılan kargolardan oluşuyor.

Ama burada bir önemli nokta hırsızlar bu işleri kendileri yapmadı. Bu noktada özel kuryeler tuttular ve paketlerin teslimatından hemen sonra nasıl çalınacağına dair talimatları da bu kuryeler ile paylaştılar. Kısacası arada pek çok farklı kişiyi kullanarak kimlik tespiti ihtimallerini en aza düşürdüler. Artan şikayetler üzerinde kapsamlı bir çalışma başlatıldı ve polis suçluları takip ederek suçüstü şekilde gözaltına aldı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...