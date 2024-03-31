iPhone’un Bir Özelliği Tüm Zamanların En İyisi Seçildi: Birçok Kullanıcı Bu Özelliği Bilmiyor!

iOS Mesajlar özelliği, bir Reddit kullanıcısı tarafından tüm zamanların en iyi özelliği olarak ilan edildi. Bu özellik, iOS Mesajlar uygulamasında kullanıcıların birden fazla emojiyi bir araya getirerek sticker oluşturmasına ve bunu iMessage alıcılarından biriyle paylaşmasına izin veriyor.

Bu özellik Android'in Emoji Kitchen'ı ile benzetiliyor. Ancak aralarındaki fark Emoji Kitchen sadece iki emojiyi bir araya getirerek yeni bir emoji oluştururken, iPhone kullanıcıları birden fazla emojiyi bir araya getirerek sticker oluşturabiliyor.

Apple'ın Emoji Özelliği Nasıl Kullanılır?

Özelliği kullanmak için iMessage'a girilmesi gerekiyor. Sonrasında kullanıcının bir alıcıya emoji göndermesi gerekiyor. Ardından başka bir emoji seçip, bir önceki mesajın üzerine sürükleyince sticker oluşturulmuş oluyor.

Birden fazla emoji eklenebilir veya ikinci bir emoji ilkinden daha büyük hale getirilebilir. Ek olarak kullanıcılar ekranda emojiyi döndürebilirler.

Reddit yorumlarına göre, çoğu iPhone kullanıcısı bu özelliğin mevcut olduğunu bile bilmiyor.

Sticker özelliğini kullanmak için ek bir uygulama indirilmesi gerekmiyor. Yalnızca ilk emojinin alıcıya gönderilmesi yeterli. Kullanıcılar ikinci emojiyi ekleyip parmaklarını çektiktlerinde birleşmiş emojiler sticker olarak alıcıya gönderiliyor.