iPhone'u Hackeleyen Parayı Alır: Başarana Akıl Almaz Ödül!
iPhone, yeni nesil yapay zeka platformunun güvenlik açığını bulmayı başaranlara 1 milyon dolar vereceğini duyurdu.
Yalnızca uyumlu iPhone ve Mac modellerine entegre edilecek olan yeni yapay zeka servisi Apple Intelligence'ın sunucuları, olası güvenlik açıklarını tespit edebilmek amacıyla test sürecine açıldı.
1 Milyon Dolara Kadar Ödül Dağıtılacak
Apple'ın şirket blog sitesinde yayınladığı yazıya göre Private Cloud Cormpute sunucularına sızmayı başaran, kötü amaçlı kodları çalıştırabilen, güvenlik açıklarının tespit edilmesine yardımcı olan herkese maksimum 1 milyon dolara kadar ödül verilecek.
Buna göre, başarılı olunması ve durumun bildirilmesi halinde ücret skalası:
- Kullanıcılara ait bilgiler veya müşteriler tarafından özel buluta gönderilen hassas bilgilere erişim: $250.000
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Ayrıcalıklı ağ vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerine erişim: $150.000
Yüksek rakamlara bakıldığında Apple nezdinde bir güvenlik açığı bulmak zor olsa gerek.
Kendinden emin görünen Apple, sizce bu ücretleri ödemek zorunda kalacak mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!