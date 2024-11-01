iPhone'u Hackeleyen Parayı Alır: Başarana Akıl Almaz Ödül!

Yalnızca uyumlu iPhone ve Mac modellerine entegre edilecek olan yeni yapay zeka servisi Apple Intelligence'ın sunucuları, olası güvenlik açıklarını tespit edebilmek amacıyla test sürecine açıldı.

1 Milyon Dolara Kadar Ödül Dağıtılacak

Apple'ın şirket blog sitesinde yayınladığı yazıya göre Private Cloud Cormpute sunucularına sızmayı başaran, kötü amaçlı kodları çalıştırabilen, güvenlik açıklarının tespit edilmesine yardımcı olan herkese maksimum 1 milyon dolara kadar ödül verilecek.

Buna göre, başarılı olunması ve durumun bildirilmesi halinde ücret skalası:

Kullanıcılara ait bilgiler veya müşteriler tarafından özel buluta gönderilen hassas bilgilere erişim: $250.000

Ayrıcalıklı ağ vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerine erişim: $150.000

Yüksek rakamlara bakıldığında Apple nezdinde bir güvenlik açığı bulmak zor olsa gerek.

Kendinden emin görünen Apple, sizce bu ücretleri ödemek zorunda kalacak mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!