NSA'den Kritik Uyarı: iPhone'lardaki Bu Ayarı Hemen Değiştirin

NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı), güvenlik riski nedeniyle iPhone kullanıcılarını uyardı. Yapılan açıklamaya göre iPhone'lardaki bazı ayarların hemen değiştirilmesi gerekiyor. Varsayılan ayarlar nedeniyle bilgisayar korsanlarının fotoğraf, banka hesapları ve şifre dahil çeşitli kişisel bilgilere erişim sağlayabileceği belirtildi.

iPhone'larda Hangi Ayarların Değiştirilmesi Gerekiyor?

Ulusal Güvenilk Ajansı, iPhone'larda yer alan Wi-Fi ağlarına otomatik katıl ve bluetooth özelliklerinin önemli bir güvenlik riski oluşturabileceğini duyurdu. NSA bu iki özelliğin devre dışı bırakılması gerektiğini açıkladı.

Otomatik katıl özelliği, telefonun restoran ve kafe gibi yerlerde halka açık Wi-Fi ağlarına otomatik olarak bağlanmasını sağlıyor. NSA'ya göre iPhone böyle bir durumda tehditlere karşı savunmasız hâle geliyor ve bir hedef tahtasına dönüşüyor.

Güvenlik riskinin önlenmesi için ayarlar menüsünde yer alan Wi-Fi kategorisinden "Otomatik katıl" özelliğinin kapatılması gerekiyor. Böylece telefonun herkese açık ağlara otomatik olarak bağlanmaması sağlanacak.

NSA, iPhone'larda bluetooth'un yalnızca ihtiyaç duyulduğunda etkinleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Aktif bluetooth özelliği nedeniyle iPhone'ların BlueBorne saldırısıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Ulusal Güvenlik Ajansı, BlueBorne aracılığıyla fidye yazılımı saldırısı, veri hırsızlığı ve siber casusluk yapılabileceğinin altını çizdi. Bu sebepten ötürü bluetooth özelliğinin her zaman açık olması büyük bir tehdit oluşturuyor.