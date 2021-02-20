Apple, iPhone İçin Manyetik Batarya Geliştiriyor İddiası

iPhone için manyetik batarya ile piliniz hiç bitmeyecek. Apple, MagSafe kullanarak cihazın arkasına manyetik olarak takılan pil paketi şeklinde yeni bir iPhone şarj aksesuarı geliştiriyor olabilir.

Telefonunuzun şarjının bittiğinde arka kapağı ve kolayca çıkarabileceğiniz ve yenisini takabileceğiniz eski günleri hatırlıyor musunuz? O teknoloji çoktan eskidi diye düşünüyorsanız, Apple'ın son hamlesiyle tanışmanın zamanı geldi: iPhone'u kullanırken manyetik ve kablosuz olarak takılan pil güçlendirme aksesuarı.

Bloomberg'in son raporuna göre Apple, MagSafe (yeni iPhone'ların kablosuz şarj pedleri ve diğer aksesuarlarla bağlantı kurmak için kullandığı bir aksesuar) yardımıyla iPhone 12'lerin arkasına takılacak bir pil paketi üzerinde en az bir yıldır çalışıyor.

Rapora göre ABD'li teknoloji devi, bu ürünü iPhone 12'nin tanıtımından sonraki aylarda piyasaya sürmeyi planlıyordu, ancak "iPhone'un aşırı ısındığını göstermesi" gibi yazılım sorunları ile karşı karşıya kaldı. Bloomberg, geliştirme zorluklarının ürünün piyasaya sürülmesinin gecikmesine veya tamamen hurdaya çıkarılmasına neden olabileceğini aktardı.

Apple'ın son hamlesinin daha önce de test edildiğini unutmamak lazım. Motorola'nın çok az ilgi gören, ancak bazı cesur yenilikler içeren modüler bir telefonu olan Moto Z'yi hatırlayın. Motorola, Moto Z telefonlarının arkasına mıknatısla takılan ve 16 saate kadar pil ömrünü uzatan pil aksesuarı satmayı denemişti.

iPhone için manyetik batarya ile piliniz hiç bitmeyecek

Bloomberg'in bildirdiğine göre manyetik batarya paketi, iPhone X serisi için üretilen akıllı batarya kılıfının aksine, tam koruyucu kılıf olarak satışa sunulmayacak. Ancak aksesuarın bazı prototiplerinin dış yüzeyinin kauçuktan yapıldığı iddia ediliyor.

MagSafe kullanılarak geliştirilecek taşınabilir bir pil aksesuarı, daha fazla pil tüketimine yol açan 5G hizmeti için özellikle yararlı olabilir.

Ayrıca Apple'ın giyilebilir cihazlar, ev ve aksesuarlar segmenti, 26 Aralık'ta sona eren çeyrekte yaklaşık 13 milyar dolarlık rekor gelir elde etti ve bu, şirketin toplam satışlarının yüzde 11'inden fazlasını oluşturdu.

Peki ya siz iPhone 12 ve üstü modeller için gelmesi planlanan bu pil paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple tarafından satışa sunulursa iPhone'nunuz için satın almayı düşünür müsünüz?