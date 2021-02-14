Apple Store Malatya Geliyor! Haberi Doğruladık

Apple Store Malatya hakkında bugün birçok farklı haber yapılmıştı. Resmi Apple internet sitesi üzerinde açılan yeni iş ilanları sonrasında, Apple Türkiye'deki kaynaklarımız haberi doğruladı.

Apple Türkiye, yakın zaman önce resmi internet sitesi üzerinden 17 farklı iş ilanı açmıştı. İş ilanları arasında, halihazırda faaliyette olan Zorlu Center ve Akasya mağazalarının yanı sıra bir başka İstanbul mağazası daha görünüyordu. İş ilanınlarının açılmasının ardından alınan bilgilerle, Apple'ın İstanbul'da üçüncü mağazasını açacağı bilgisi doğrulanmıştı. Hatta açılacak üçüncü mağazanın, Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olacağı dahi öğrenilmişti.

Yine resmi internet sitesi yeni iş ilanları yayınlayan Apple, bu sefer Malatya'da yeni takım arkadaşları aradığını dile getirmişti. Malatya ilanlarının ardından birçok kişi, ilanların yanlışlıkla Malatya seçildiği yönünde yorumlarda bulunmuşlardı. Fakat Apple tam tersine ilanları doğru konumlarda vermiş ve Malatya'ya mağaza açma hazırlıklarına girişmişti.

Apple Store Malatya Haberi Doğru

Hemen yukarıda gördüğünüz gibi resmi internet sitesi ve Apple Türkiye LinkedIn profili üzerinde, Malatya'da üç farklı pozisyon için alım yapılacağı belirtilmişti. Kurumsal Müşteriler Eksperi, Yaratıcı Kişi ve Genius için alım yapmaya hazırlanan Apple, ardıdan ilanları genişletti.

Şu an Müdür, Uzman, Teknik Uzman, Operasyon Eksperi, Bilirkişi, Kıdemli Müdür olmak üzere birçok farklı alanda alım yapacağı bilgisini veren Apple, alımların Yeşilyurt Malatya için olacağının altını da çizmişti.

Apple Türkiye'de çalışan kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre ise Apple Malatya Mağazası gerçeğe çok yakın. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde Apple satışlarının ortalamanın üzerinde olduğunu dile getiren kaynaklarımız, bu sebeple Apple Türkiye'nin yeni mağazası için hedefine Malatya'yı koyduğunu dile getirdiler. Merkezi bir noktada olması ve çevresindeki illerde Apple kullanıcılarının sayısının yüksek olması sebebiyle Malatya seçilirken, mağazanın açılma tarihine dair bilgi alamadık.

Yeşilyurt ilçesi ise Malatya'nın merkezinde yer alan ve içerisinde şehrin en büyük AVM'si olan MalatyaPark'ı barındıran bir bölge. Apple Store'un MalatyaPark içerisinde açılması ise en muhtemel tercihlerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Resmi açılışla ilgili bilgi aldığımızda, detayları buradan paylaşıyor olacağız.