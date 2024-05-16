iPhone Kullanıcıları Tedirgin: iOS 17.5'de Yaşanan Sorun Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

iOS 18'in tanıtımına oldukça az bir süre kalsa da Apple bu süreçte kullanıcılarına geliştirmeler ve iyileştirmeler yaptığı sürüm güncellemelerini sunmaya devam ediyor. Son yayınlanan iOS 17.5 güncellemesi de geçtiğimiz günlerde tüm kullanıcılara sunuldu.

Ancak dünden beri iPhone kullanıcıları iOS 17.5 güncellemesi sonrasında telefonlarında yaşanan hatadan şikayet etmeye devam ediyor. Bir Reddit kullanıcısının ilk olarak dile getirdiği hatanın daha sonra pek çok kullanıcıda da olduğu ortaya çıktı.

iPhone'larda Silinen Fotoğraflar Geri Geliyor

Kullanıcıları sevindiren birçok yeni özellikle gelen iOS 17.5 hiçbir kullanıcının yaşayacağını tahmin bile edemediği bir sorunla karşı karşıya kaldı. Güncellemeyi yapan kullanıcılar bir süre sonra "Fotoğraflar" kısmında sildikleri fotoğrafların geri geldiğini bildirdi.

Sorunu ilk yaşayanlardan biri olan Reddit kullanıcısı, platformda yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Güncellemeyi yeni tamamladım. Partnerimle sohbet ederken bir fotoğraf göndermeye gittim ve son fotoğrafların yıllar önce ayrı yaşarken (covid vb.) yaptığımız nsfw materyalleri olduğunu gördüm. Ama WTF. Kalıcıydı. Silindi. Yıllar önce ama sihirli bir şekilde geri döndü? iPad'imde de resimler var (yıllar önce yaptığım bazı sanat çalışmaları). Bu sorunla karşılaşan başka biri var mı?" Bu paylaşımın ardından birçok iPhone kullanıcısı da saklamak istemedikleri fotoğrafları daha önceden silmiş olmalarına rağmen geri yüklenmiş olduğunu fark etti. Normalde iPhone'da silinen bir fotoğraf 30 gün silinen fotoğraflarda bekletilir.

Kullanıcı geri çekmediği sürece 30 günün sonunda "Son Silinenler" kısmından da tamamen silinir. Ancak ortaya çıkan bu sorun, kullanıcıların yıllar öncesinde silmiş oldukları fotoğrafların geri gelmesini kapsıyor.

Apple henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak bu yaşanan sorun iPhone'ların güvenlik konusunda şüphe uyandırmasına sebep oldu. Sorunun ne zaman çözüleceği de bilinmiyor.