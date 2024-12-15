iPhone'lar iOS 18.2 Güncellemesinin Ardından Aşırı Derecede Isınmaya Başladı: İşte Nedeni!

İlk olarak geçtiğimiz haziran ayında duyurulan iOS 18, bugün geldiğimiz noktada beraberinde getirdiği özellikleriyle birçok kişinin beğenisini toplarken, hala tam olarak çözülemeyen sinir bozucu sorunları nedeniyle de bir hayli eleştiriliyor. Bu sorunların sonuncusu ise neredeyse her iPhone serisinde en az bir kez karşılaşılan aşırı ısınma.

Aktarılanlara göre 18.2 güncellemesini yükleyen pek çok iPhone kullanıcısı, cihazının güncellemenin ardından aşırı derecede ısınmasından müzdarip. Peki söz konusu sorunun kaynağı ne?

iOS 18.2 İle Gelen Image Playground Uygulaması iPhone'ları Cayır Cayır Yakıyor

Geçtiğimiz günlerde başta Reddit olmak üzere pek çok sosyal medya platformu üzerinden iPhone'unun fazla ısındığını dile getiren kullanıcıların birçoğu, aşırı ısınma sorununun en çok yeni Image Playground uygulamasında baş gösterdiğini öne sürüyor.

Yapay zeka destekli uygulamayı kullanılırken birçok kişi ellerini rahatsız edecek kadar sıcak bir ısınmayla karşılaştığını dile getiriyor. Söz konusu uygulamanın telefonun şarjını da hızlıca tükettiği iddiaları da gün geçtikçe daha çok yayılıyor. Apple'ın henüz konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadığını belirtelim.

Temelde bir görsel üretme aracı olan Image Playground, yapay zeka desteği ile birlikte metinleri çizgi film görsellerine dönüştürebiliyor. Bulut tabanlı uygulamalar yerine direkt olarak cihaz içi donanımlardan güç alan uygulamanın yol açtığı ısınma sorunu kimi kesimlerce bu yüzden kaynaklanıyor olabilir. Zira bu tür uygulamaların işlemci ve GPU gibi donanımları zorladığı bir gerçek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...