iPhone ve iPad'lerde Bir Dönemin Sonu: Nihayet!

Apple başta olmak üzere neredeyse tüm telefon üreticilerininin daha fazla kazanç uğruma düşük depolama kapasiteleri kullanması kullanıcıların en rahatsız olduğu konuların başında geliyor. Amiral gemisi telefonlarda 256 GB depolama alanı standart hale gelmeye başlarken Apple'da sessizce olumlu bir adım attı.

Günümüzde yeni bir iPhone veya iPad satın almak istediğinizde en az 128 GB depolama alanı sunuluyor. 64 GB depolama alanına sessizce veda edilmiş olsa da iPhone 16 Pro gibi bir telefonun 128 GB depolama alanına sahip olması ne kadar doğru? Bu ayrı bir tartışma konusu!

Apple, 64 GB Depolama Alanına Veda Etti!

Apple'ın 64 GB depolama alanına sahip olan son cihazları üçüncü nesil iPhone SE ve iPad 10 oldu. Bu iki cihazda artık üretilmiyor. Yerlerini iPhone 16e ve Apple A16 Bionic işlemciden güç alan yeni iPad aldı.

Kullanıcıların bir diğer şikayeti olan 8 GB RAM'li Mac'ler konusunda Ekim ayında adım atılmıştı. Artık satılan tüm Mac modelleri 16 GB RAM'e sahip. Apple'ın on binlerce lira karşılığında sattığı bilgisayarlarında 8 GB RAM'i başlangıç konfigürasyonu yapması 2024 yılında çok fazla eleştirilmişti.

Son olarak Apple tarihini kısaca hatırlayacak olursak: 64 GB minimum depolamanın standartlaştığı ilk iPhone modelleri 2017 yılında piyasaya sürülen iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X oldu. Aynı yıl piyasaya sürülen iPad Pro'da minimum 64 GB depolama alanı ile geldi.